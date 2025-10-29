Με διαφορετικό τρόπο η παρουσία πολιτών στο μνημείο για τα Τέμπη στο Σύνταγμα – Κάθονται από την πλευρά της Αμαλίας (Video)

Με το καθιερωμένο «τυπικό», το άναμμα των κεριών, το τραγούδι στη μνήμη των θυμάτων και την ανάγνωση των ονομάτων των ανθρώπων που έχασαν τις ζωές τους στο δυστύχημα στα Τέμπη, αρκετοί πολίτες έδωσαν για ένα ακόμη βράδυ το «παρών» μπροστά από τη Βουλή.

Στις 23:18 κάθε βραδιάς ηχεί το προσκλητήριο νεκρών, ενώ λίγο μετά τα μεσάνυχτα ξεκινούν να καθαρίζουν τον χώρο πέριξ των ονομάτων. Στο σημείο βρίσκεται κάθε βράδυ αστυνομική δύναμη, δίχως να έχει προκύψει κάποια ένταση.

Σημειώνεται ότι πλέον οι περισσότεροι πολίτες κάθονται στα σκαλάκια μπροστά στην Αμαλίας και όχι από την πίσω πλευρά των ονομάτων, θέλοντας να δείξουν ότι δεν αποτελούν «απειλή» για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

