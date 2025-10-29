Ναύπλιο: Στα «μαλακά» οι δράστες θανάσιμου ξυλοδαρμού άνδρα έξω από μπαρ – 9 χρόνια κάθειρξη έκαστος – Σοκαριστικό βίντεο

Εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση για τους δράστες του άγριου ξυλοδαρμού ενός άνδρα έξω από μπαρ στο Ναύπλιο τον Ιούνιο του 2024 που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του μήνες αργότερα.

Συγκεκριμένα, το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κορίνθου καταδίκασε τους δύο κατηγορούμενους για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία, σε ποινή κάθειρξης εννέα ετών για τον καθένα, για το περιστατικό του βάναυσου ξυλοδαρμού, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του θύματος μετά από πολύμηνη νοσηλεία.

Το δικαστήριο δεν μετέτρεψε την κατηγορία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση, με αποτέλεσμα την πιο ευνοϊκή ποινική μεταχείριση για την πράξη τους.

Οι δράστες αρχικά παραπέμφθηκαν να δικαστούν για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, καθώς όταν εκδόθηκε το παραπεμπτικό βούλευμα, το θύμα νοσηλεύοταν ακόμη στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, μέχρι την έναρξη της δίκης, ο άτυχος άνδρας κατέληξε ύστερα από μακρά νοσηλεία και έτσι η πλευρά της οικογένειας ζήτησε τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Παρόλα αυτά, το δικαστήριο δεν μετέτρεψε την κατηγορία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση, με αποτέλεσμα οι δύο κατηγορούμενοι να καταδικαστούν σε 9 χρόνια κάθειρξης ο καθένας.

Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν να τους αναγνωριστούν τρία ελαφρυντικά: της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, του πρότερου έντιμου βίου, καθώς και της δικαιολογημένης αγανάκτησης λόγω της συμπεριφοράς του θύματος.

Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο, ωστόσο, απέρριψε το αίτημά τους και δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους δύο κατηγορούμενους.

Βίντεο από τον θανάσιμο ξυλοδαρμό

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει το θύμα να δέχεται επίθεση από 2 άνδρες και έπειτα να καταρρέει.

Από τα ιατρικά έγγραφα προκύπτει ότι έφερε τρύπα πέντε εκατοστών στο κρανίο, καθώς οι δράστες που τον ξυλοκόπησαν φέρεται να φορούσαν σιδερογροθιά.

Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν από το δικαστήριο να τους χορηγηθεί ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, ώστε να αποφυλακιστούν προσωρινά.

Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημά τους, με αποτέλεσμα και οι δύο να παραμείνουν στη φυλακή.

Σημειώνεται ότι και οι δύο ήταν προσωρινά κρατούμενοι και το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης θα συμπληρωνόταν τον προσεχή Δεκέμβριο.

