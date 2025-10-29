Υγειονομική βόμβα στην Κέρκυρα μετά τη φωτιά σε αποθήκη τροφίμων: Η δυσοσμία φτάνει σε ακτίνα 2 χλμ

Αφόρητη δυσοσμία επικρατεί στην Κέρκυρα μετά τη φωτιά, που κατέστρεψε τις αποθήκες γνωστής επιχείρησης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η μυρωδιά τροφίμων σε προχωρημένη σήψη φτάνει ακόμα και σε ακτίνα 2,5 χλμ.

Δεν μπορούν να ανοίξουν τα παράθυρα των σπιτιών τους

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας δέχεται αλλεπάλληλες καταγγελίες από κάτοικούς, που δεν μπορούν να ανοίξουν τα παράθυρα των σπιτιών τους, λόγω της δυσοσμίας.

Σήμερα το πρωί, κλιμάκιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος βρέθηκε στο σημείο για να εξετάσει ενδεχόμενη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Παράλληλα, στον χώρο έφτασαν εκπρόσωποι τεσσάρων εταιρειών, που θα αναλάβουν την απομάκρυνση των σάπιων τροφίμων.

Η φωτιά ξέσπασε στις (17/10), καταστρέφοντας ολοσχερώς της αποθήκες επιχείρησης με 1.500 τόνους τρόφιμα, – ανάμεσα τους νωπά κρέατα και ψάρια.

