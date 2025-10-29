Τα αποκαλυπτήρια της νέας βιοκλιματικής όψης του Πενταγώνου – Ποιοι δίνουν το «παρών» – live

Τα αποκαλυπτήρια της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας πραγματοποιούνται αυτή την ώρα στο Πεντάγωνο.

Η νέα εικόνα του Πενταγώνου παρουσιάζεται, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τον οποίο υποδέχθηκε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη ανακαίνιση του ιστορικού κτηρίου από το 1977. Το έργο της νέας πρόσοψης φέρει την υπογραφή τού διεθνούς φήμης γλύπτη και καθηγητή Κωνσταντίνου Βαρώτσου.

Στην μεγάλη εκδήλωση παρευρίσκονται πλήθος επιχειρηματιών, βουλευτών και υπουργικών στελεχών.

Τα αποκαλυπτήρια γίνονται παρουσία του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του αντιπροέδρου της ΝΔ Κωστή Χατζηδάκη, υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, της υπουργού Εσωτερικών, Νίκης Κεραμέως, του υπουργού Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, του υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, του Ευρωβουλευτή της ΝΔ Βαγέλλη Μεϊμαράκη, των πρώην υπουργών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και Μάκη Βορίδη, του Πάνου Καμμένου, του Ευάγγελου Βενιζέλου, της Άντζελας Γκερέκου, του περιφερειάρχη Αττική Νίκου Χαρδαλιά, του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και πρώην δημάρχουν Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, του επιχειρηματία Ευάγγελου Μυτιληναίου, του γλύπτη Κώστα Βαρώτσου.

Ο κ. Μητσοτάκης φοράει μάσκα, διότι διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό. Ο πρωθυπουργός κάθεται δίπλα στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Η αναβάθμιση του Πενταγώνου παρουσιάζεται παράλληλα σε σειρά στελεχών του στρατού ενώ ήδη έχουν δρομολογηθεί η ενεργειακή αναβάθμιση και η επέκταση της ενεργειακής πρόσοψης σε ολόκληρο το κεντρικό κτίριο, καθώς και η ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων εργασίας, με στόχο τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Στρατοπέδου «Παπάγου» στην περιοχή.

Ο αρχιτέκτονας του έργου, ο Κώστας Βαρώτσος, στην ομιλία του έκανε λόγο για ένα έργο στο οποίο ήθελε να δημιουργήσει ένα «φωτεινό» κτίριο, ανοιχτό προς τη κοινωνία.

«Εγκαινιάζουμε ένα θαύμα. Στη ζωή γίνονται μικρά και μεγάλα θαύματα. Ζούμε ένα θαύμα με πολλαπλές σημασίες. Το πρώτο είναι ότι εγώ βρίσκομαι εδώ και κάνω ένα γλυπτό και βρίσκομαι να κάνω μια πολιτισμική πρόταση από το υπ. Εθνικής Αμυνας. Οταν με κάλεσε ο υπουργός είχα μια ανησυχία για το τι θα συναντήσω. Ηταν μια νέα εμπειρία.

Με μεγάλη μου έκπληξη έγινε το θαύμα. Βρέθηκα αντιμέτωπος με όλους τους ανθρώπους του ΓΕΣ που αγκάλιασαν και ήθελαν αυτή τη προσπάθεια. Ηθελαν να κάνουν μια πολιτισμική πρόταση για την Ελλάδα από ένα θεσμό του ελληνικού κράτους. Αυτό πρέπει να κάνουν. Να εκφράζουν την Ελλάδα. Εκανα πρώτα ένα μνημείο. Μου έδωσαν στα χέρια 121.000 ονόματα πεσόντων που έπεσαν για να είμαστε εμείς εδώ. Δεν ήθελα να τα βάλω σε έναν τάφο ηθελα να αιωρούνται προς το φως. Ηθελα να σας λέει το πόσο σημαντική είναι η ειρήνη. Τη σημασία της μόνο ο στρατός μπορεί να την εκφράσει γιατί ξέρει τι σημαίνει πόλεμος.

Απέναντι από το μνημείο υπάρχει το μέλλον. Με τη συνεργάτιδά μου θέλαμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο για το μέλλον που πατάει σε μια ιστορική και πολιτισμική βάση. Εμείς οι Ελληνες δυσκολευόμαστε να εξελιχθούμε. Η διάσταση της εξελιχθηκότητας είναι μέσα από κρίσεις και τραγωδίες. Το κτίριο αυτό αναφέρεται και πατάει πάνω σε μια αρχαιολογική ιστορία και δημιουργεί μεγάλες κολώνες που αφήνουν το φως και τη ενέργεια να περνούν γύρω τους. Είναι ένα φωτεινό κτίριο, ανοιχτό στη κοινωνία. Θέλει να δώσει μια θετική ενέργεια στη κοινωνία. Θέλω να καταλήξω με ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους όσοι δούλεψαν γι αυτά τα δύο έργα. Τον Β. Μυτιληναίο που με την ευαισθησια του στήριξε αυτό το πρότζεκτ. Τον υπουργό κ. Δένδια που πήρε το ρίσκο να καλέσει εμένα γι αυτά τα έργα. Η συνεργασία μου δεν ταιριάζει με καμια που είχα με όλα τα μουσεία και τους θεσμούς. Ιδιαίτερο ευχαριστώ στη Χρυσάνθη Ασπρουπούλου, την συνεργάτιδα μου που μου στάθηκε και όταν είχα ένα πρόβλημα υγείας και με αντικατέστησε με μεγάλο πάθος και επιμέλεια».

Ο γλύπτης Κώστας Βαρώτσος, που ανέλαβε εξαρχής τον σχεδιασμό, έχει δηλώσει ότι η προσθήκη ενός κελύφους, αποτελούμενου από κατακόρυφα λευκά σκίαστρα, στην εξωτερική όψη του κτιρίου, προσδίδει μία σύγχρονη και κομψή αισθητική.

Τα σκίαστρα αποτελούν μέρος ενός βιοκλιματικού σχεδιασμού, που αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Βοηθούν στη μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας που εισέρχεται στο εσωτερικό, περιορίζοντας, έτσι, την ανάγκη για κλιματισμό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και εξοικονομώντας ενέργεια.

Πρόκειται για την πρώτη φορά μετά το 1977 που γίνεται μια τέτοιας έκτασης παρέμβαση, με ότι αυτό σημαίνει και για το ίδιο το κτήριο και την ανθεκτικότητα του και ξεκίνησε βιοκλιματικά, προκειμένου να είναι συμβατό και ανθεκτικό στη νέα συνθήκη του 21ου αιώνα, να είναι αρμονικό με την Κιβωτό Εθνικής Μνήμης, το γλυπτό του Βαρώτσου.

Μετά από τη σημερινή τελετή αναμένεται να ξεκινήσουν και οι εργασίες στο εσωτετικό του Πενταγώνου καθώς είναι ένα κτήριο που άρχισε να κατασκευάζεται το 1952

Το κτήριο όπου στεγάζεται το υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην αρχή είχε ξεκινήσει να χτίζεται ως νοσοκομείο, με πίστωση του σχεδίου Μάρσαλ και σταδιακά απέκτησε τη σημερινή του μορφή. Έκτοτε δεν έχει γίνει κάποιου μεγάλου μεγέθους παρέμβαση και αυτό εγείρει και ζητήματα, καταλαβαίνετε ασφάλειας σύγχρονων υποδομών που χρειάζονται. Μέσα στο στρατόπεδο Παπάγου, πίσω από το κεντρικό κτίριο έχουν κτιστεί νέα κτήρια όπως η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου.

Νωρίτερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν στην πλατεία Ενόπλων Δυνάμεων, απέναντι από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Ομοσπονδίες και Ενώσεις εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών, αντιδρώντας στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου.