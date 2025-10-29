search
29.10.2025 18:02

Συγκέντρωση στρατιωτικών απέναντι από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

29.10.2025 18:02
ypam

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν στην πλατεία Ενόπλων Δυνάμεων, απέναντι από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Ομοσπονδίες και Ενώσεις εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών, απαιτώντας την απόσυρση του νέου πολυνομοσχεδίου του υπουργείου.

«Όχι στο πολυνομοσχέδιο διάλυσης των Ενόπλων Δυνάμεων. Όχι στο Σώμα Υπαξιωματικών!», φώναζαν οι διαδηλωτές.

Η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε λίγη ώρα πριν από την προγραμματισμένη, για τις 6 το απόγευμα, εκδήλωση για την παρουσίαση-εγκαίνια της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, επί της Μεσογείων.

Εν ενεργεία και απόστρατοι στρατιωτικοί είχαν πραγματοποιήσει συγκέντρωση επίσης στις 10 Οκτωβρίου.

