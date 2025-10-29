Αποκαλυπτήρια στο Πεντάγωνο – H εντυπωσιακή αλλαγή στην όψη του από τον Βαρώτσο και η βιοκλιματική τεχνολογία στον σχεδιασμό

Η νέα εικόνα του Πενταγώνου παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τον οποίο θα υποδεχθεί ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη ανακαίνιση του ιστορικού κτηρίου από το 1977. Το έργο τής νέας πρόσοψης φέρει την υπογραφή τού διεθνούς φήμης γλύπτη και καθηγητή Κωνσταντίνου Βαρώτσου.

Ο γλύπτης Κώστας Βαρώτσος, που ανέλαβε εξαρχής τον σχεδιασμό, έχει δηλώσει ότι η προσθήκη ενός κελύφους, αποτελούμενου από κατακόρυφα λευκά σκίαστρα, στην εξωτερική όψη του κτιρίου, προσδίδει μία σύγχρονη και κομψή αισθητική.

Τα σκίαστρα αποτελούν μέρος ενός βιοκλιματικού σχεδιασμού, που αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Βοηθούν στη μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας που εισέρχεται στο εσωτερικό, περιορίζοντας, έτσι, την ανάγκη για κλιματισμό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και εξοικονομώντας ενέργεια.

Πρόκειται για την πρώτη φορά μετά το 1977 που γίνεται μια τέτοιας έκτασης παρέμβαση, με ότι αυτό σημαίνει και για το ίδιο το κτήριο και την ανθεκτικότητα του και ξεκίνησε βιοκλιματικά, προκειμένου να είναι συμβατό και ανθεκτικό στη νέα συνθήκη του 21ου αιώνα, να είναι αρμονικό με την Κιβωτό Εθνικής Μνήμης, το γλυπτό του Βαρώτσου.

Μετά από τη σημερινή τελετή αναμένεται να ξεκινήσουν και οι εργασίες στο εσωτετικό του Πενταγώνου καθώς είναι ένα κτήριο που άρχισε να κατασκευάζεται το 1952

Το κτήριο όπου στεγάζεται το υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην αρχή είχε ξεκινήσει να χτίζεται ως νοσοκομείο, με πίστωση του σχεδίου Μάρσαλ και σταδιακά απέκτησε τη σημερινή του μορφή. Έκτοτε δεν έχει γίνει κάποιου μεγάλου μεγέθους παρέμβαση και αυτό εγείρει και ζητήματα, καταλαβαίνετε ασφάλειας σύγχρονων υποδομών που χρειάζονται. Μέσα στο στρατόπεδο Παπάγου, πίσω από το κεντρικό κτίριο έχουν κτιστεί νέα κτήρια όπως η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου.

Το Υπουργείο Άμυνας έχει σχεδιάσει μία εντυπωσιακή τελετή για τα εγκαίνια της νέας πρόσοψης του Πενταγώνου, σηματοδοτώντας την αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων – και σε επίπεδο αισθητικού εκσυγχρονισμού εν προκειμένω.

Αν και ο πρωθυπουργός νοσεί με κορωνοϊό, θα παραστεί με μάσκα την οποία θα αφαιρέσει όταν θα πάρει το λόγο, καθώς η τελετή θα γίνει σε εξωτερικό χώρο, ενώ θα στέκεται σε απόσταση από τους παρευρισκόμενους.