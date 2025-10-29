search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 18:59
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.10.2025 16:47

Φρίκη στη Ροδόπη: 51χρονος με ψυχιατρικά προβλήματα σκότωσε στο ξύλο τον πατέρα του

29.10.2025 16:47
PERIPOLIKO109_SEP

Συνελήφθη 51χρονος για το θάνατο του 82χρονου πατέρα του στον Ίασμο Ροδόπης.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του σήμερα Τετάρτη 29 Οκτωβρίου.

Σε βάρος του γιου του, που αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία και όχι για ανθρωποκτονία, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο 82χρονος πέθανε από ανακοπής καρδιάς. 

Στο κεφάλι του ωστόσο υπάρχουν τραύματα, που μαρτυρούν ότι προηγήθηκε κακοποίηση. Μάλιστα, ο 51χρονος, σύμφωνα με το xronos φέρεται να χρησιμοποίησε το μπαστούνι που είχε ο ηλικιωμένος για τις μετακινήσεις του. 

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

Διαβάστε επίσης

Κορωπί: Στην φυλακή ο 50χρονος για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του – Ισχυρίζεται ότι ήταν ταξίδι στο εξωτερικό

Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την άγρια επίθεση σε 70χρονη στη Γλυφάδα – Ο 38χρονος τη χτυπούσε με πέτρα στο κεφάλι, ενώ ήταν αναίσθητη

Φοινικούντα: Άρση του τηλεφωνικού απορρήτου της ζητά η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Θεωρεί ότι υπάρχουν ένοχοι και από το οικογενειακό περιβάλλον»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
konstantinoupoli-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρρευση πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη: Στο «φως» βίντεο από τη διάσωση της 18χρονης κόρης της οικογένειας – Νεκρά τα δύο αδέλφια της

eon 1
ΕΛΛΑΔΑ

Ακροδεξιά οργάνωση, που εναντιώνεται στις εκτρώσεις και υιοθετεί τη θεωρία της «αντικατάστασης» συμμετείχε στην παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

serbia
ΚΟΣΜΟΣ

Νέες διαδηλώσεις στη Σερβία: Απαιτούν λογοδοσία ένα χρόνο μετά τη θανατηφόρα κατάρρευση οροφής με 16 νεκρούς

louvros-skala-astynomia
ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Οι δύο συλληφθέντες αναγνώρισαν «εν μέρει» την εμπλοκή τους στη ληστεία – Εντοπίστηκε DNA τους σε δίκυκλο

minima sto mpoukali
ΚΟΣΜΟΣ

Μηνύματα σε μπουκάλι από στρατιώτες του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκαν στις ακτές της Αυστραλίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

petsas_stelios_vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στέλιος Πέτσας: Viral η σημαία ... άγνωστης χώρας που ανέβασε στα social media

troufakia_karida_sintagi
CUCINA POVERA

Γρήγορα και εύκολα τρουφάκια με ινδοκάρυδο

ant1_serres_1808_1920-1080_new
MEDIA

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

kyranakis-723-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Κυρανάκη κατά της ιδιοκτησίας των «Νέων»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 18:58
konstantinoupoli-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρρευση πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη: Στο «φως» βίντεο από τη διάσωση της 18χρονης κόρης της οικογένειας – Νεκρά τα δύο αδέλφια της

eon 1
ΕΛΛΑΔΑ

Ακροδεξιά οργάνωση, που εναντιώνεται στις εκτρώσεις και υιοθετεί τη θεωρία της «αντικατάστασης» συμμετείχε στην παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

serbia
ΚΟΣΜΟΣ

Νέες διαδηλώσεις στη Σερβία: Απαιτούν λογοδοσία ένα χρόνο μετά τη θανατηφόρα κατάρρευση οροφής με 16 νεκρούς

1 / 3