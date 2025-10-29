Φρίκη στη Ροδόπη: 51χρονος με ψυχιατρικά προβλήματα σκότωσε στο ξύλο τον πατέρα του

Συνελήφθη 51χρονος για το θάνατο του 82χρονου πατέρα του στον Ίασμο Ροδόπης.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του σήμερα Τετάρτη 29 Οκτωβρίου.

Σε βάρος του γιου του, που αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία και όχι για ανθρωποκτονία, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο 82χρονος πέθανε από ανακοπής καρδιάς.

Στο κεφάλι του ωστόσο υπάρχουν τραύματα, που μαρτυρούν ότι προηγήθηκε κακοποίηση. Μάλιστα, ο 51χρονος, σύμφωνα με το xronos φέρεται να χρησιμοποίησε το μπαστούνι που είχε ο ηλικιωμένος για τις μετακινήσεις του.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

