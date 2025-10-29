Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την άγρια επίθεση σε 70χρονη στη Γλυφάδα – Ο 38χρονος τη χτυπούσε με πέτρα στο κεφάλι, ενώ ήταν αναίσθητη

Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ, σε κρίσιμη κατάσταση, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Ασκληπιείο Βούλας η 70χρονη γυναίκα, η οποία έπεσε θύμα επίθεσης από 38χρονο στη Γλυφάδα, την Παρασκευή 24/10, ενώ τάιζε αδέσποτες γάτες.

Σύμφωνα με όσα είπε η κόρη της άτυχης γυναίκας στην εκπομπή «Συνδέσεις», δύο μάρτυρες κατέθεσαν στην αστυνομία ότι είδαν τον 38χρονο να κυνηγάει την ηλικιωμένη, και στη συνέχεια τη βρήκαν πεσμένη στο έδαφος και το δράστη να κρατάει μία πέτρα.

Παράλληλα, η κόρη του θύματος σημείωσε ότι δε φαίνεται να ήταν κίνητρο της επίθεσης η ληστεία, καθώς στο νοσοκομείο τής παραδόθηκαν όλα τα υπάρχοντα της μητέρας της.

«Η μητέρα μου αυτή τη στιγμή είναι σε καταστολή. Την αλήθεια την ξέρει μόνο εκείνη. Την έχει χτυπήσει στο κεφάλι, είναι διασωληνωμένη στη ΜΕΘ. Το συμβάν έγινε το πρωί και τη νύχτα χειρουργήθηκε, υπήρχε επιπλοκή στο κεφάλι», εξήγησε η ίδια για τη κατάσταση της υγείας της 70χρονης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, ο 38χρονος επιτέθηκε στην 70χρονη ενώ τάιζε τις γάτες, και τη χτυπούσε στο κεφάλι, ενώ δε σταμάτησε ούτε όταν η άτυχη γυναίκα έπεσε στο έδαφος, χάνοντας τις αισθήσεις της.

Της επιτέθηκε ενώ τάιζε αδέσποτες γάτες

Όπως ανέφερε ο ΑΝΤ1, η 70χρονη πήγαινε καθημερινά το ίδιο σημείο για να ταΐσει τις γάτες, ενώ στο ίδιο σημείο διέμενε και ο 38χρονος, ο οποίος, όπως έγινε γνωστό, είναι άστεγος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, λίγες ημέρες πριν το συμβάν, ο 38χρονος είχε απειλήσει την 70χρονη, λέγοντάς της να μην ξαναπάει στο σημείο.

«Η γυναίκα ερχόταν κάθε πρωί και τάιζε τα γατάκια της και ο κύριος βγαίνει από εκεί και της λέει “σήκω φύγε”. Πάει να φύγει η κυρία, παίρνει μία πέτρα αυτός και τη χτύπησε στο κεφάλι», είπε στον ΑΝΤ1 αυτόπτης μάρτυρας..

Η ίδια ανέφερε ότι μετά το βίαιο περιστατικό, η 70χρονη ήταν αιμόφυρτη, δεν μπορούσε να μιλήσει και το μόνο που είπε ήταν ότι κρύωνε.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα και φίλη του θύματος που μίλησε στο Star, η ηλικιωμένη είχε στο παρελθόν βοηθήσει το δράστη, δίνοντάς του φαγητό, ενώ συγκλονίζει και η μαρτυρία του αδερφού του θύματος, ο οποίος είπε: «Η κατάστασή της είναι στα χέρια του θεού. Το κέφαλι της έχει γίνει δύο κεφάλια, όχι ένα κεφάλι. Εγώ δεν άντεξα να τη δω, την είδα από μακριά, δεν άντεξα να πλησιάσω να τη δω από κοντά».

Συνελήφθη ο δράστης της άγριας επίθεσης

Όπως είχε γίνει γνωστό λίγο μετά την επίθεση, ο 38χρονος αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα.

Μετά το βίαιο περιστατικό, ο 38χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη.

