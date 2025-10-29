search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 14:50
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.10.2025 12:11

Πάτρα: Άγρια συμπλοκή για οπαδικές διαφορές – 17χρονος μαχαίρωσε στον λαιμό συνομήλικό του

29.10.2025 12:11
peripoliko_elas_astynomia

Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας οδηγήθηκαν τρεις ανήλικοι, ηλικίας 17, 17 και 14 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της παράβασης της νομοθεσίας περί αθλητισμού, της απόπειρας ανθρωποκτονίας με δόλο και της παράβασης του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις συλληφθέντες συνεπλάκησαν αρχικά σε περιοχή της Πάτρας, λόγω οπαδικών διαφορών.

Στη συνέχεια, ο ένας 17χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στον άλλο 17χρονο και αποπειράθηκε να τον τραυματίσει θανάσιμα, προκαλώντας του τραύματα στο λαιμό.

Μετά τη συμπλοκή ο τραυματίας μεταφέρθηκε από φιλικό του πρόσωπο σε μονάδα ΤΟΜΥ της Πάτρας και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, κρίθηκε αναγκαία, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, η διακομιδή του σε νοσοκομείο, όπου οι ιατροί ενημέρωσαν την αστυνομία.

Έπειτα από έρευνες, αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών συνέλαβαν και τους τρεις ανήλικους, ενώ στο σπίτι του 17χρονου, που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, βρέθηκε ένα μαχαίρι, συνολικού μήκους 19 εκατοστών.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και τρεις γονείς των ανηλίκων, κατηγορούμενοι για την παραμέληση της εποπτείας τους.

Διαβάστε επίσης:

Ρούλα Πισπιρίγκου: «Έχει διαγνωστεί με ερυθηματώδη λύκο – Της προκαλεί τρομερούς πόνους, έχει χάσει πάνω από 30 κιλά», λέει η δικηγόρος της

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 52χρονο νταή, αντιστάθηκε στη σύλληψη

Black Friday – Cyber Monday 2025: Πότε είναι, τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Kelsey Grammer-new
LIFESTYLE

Κέλσι Γκράμερ: Μπαμπάς για όγδοη φορά στα 70 του ο ηθοποιός

slovakia-pezoi
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σλοβακία… πρωτοπορεί: Βάζει όριο ταχύτητας και στους πεζούς 

tourkia-seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Δύο παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε

voultepsi_2910_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θύελλα από τη δήλωση Βούλτεψη: «Από τον ΣΥΡΙΖΑ πέθαναν τα παιδιά στα Τέμπη» – «Μνημείο αθλιότητας και τοξικότητας», απαντά η Κουμουνδούρου

antras-gineka-new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Οι άνδρες χρειάζονται διπλάσια άσκηση από τις γυναίκες για να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

petsas_stelios_vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στέλιος Πέτσας: Viral η σημαία ... άγνωστης χώρας που ανέβασε τα social media

ant1_serres_1808_1920-1080_new
MEDIA

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

kyranakis-723-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Κυρανάκη κατά της ιδιοκτησίας των «Νέων»

troufakia_karida_sintagi
CUCINA POVERA

Γρήγορα και εύκολα τρουφάκια με ινδοκάρυδο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 14:48
Kelsey Grammer-new
LIFESTYLE

Κέλσι Γκράμερ: Μπαμπάς για όγδοη φορά στα 70 του ο ηθοποιός

slovakia-pezoi
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σλοβακία… πρωτοπορεί: Βάζει όριο ταχύτητας και στους πεζούς 

tourkia-seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Δύο παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε

1 / 3