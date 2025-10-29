Φοινικούντα: Άρση του τηλεφωνικού απορρήτου της ζητά η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Θεωρεί ότι υπάρχουν ένοχοι και από το οικογενειακό περιβάλλον»

Πολλαπλά είναι τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα σχετικά με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, με τη δικηγόρο της ανιψιάς του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Κατερίνα Φραγκάκη, να αποκαλύπτει ότι η εντολέας της έχει ζητήσει την άρση του τηλεφωνικού της απορρήτου.

«Το μυαλό της εντολέως μου πηγαίνει παντού, δε θεωρεί ότι θα βρεθεί ένας ένοχος, αλλά πολλοί περισσότεροι – ως ηθικοί αυτουργοί ή ως αναγκαίοι συνεργοί –, και από το οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και εκτός αυτού», τόνισε, μεταξύ άλλων, η δικηγόρος της ανιψιάς του 68χρονου θύματος.

Η ανιψιά του 68χρονου αποκλείει οι δύο συλληφθέντες να είναι οι μόνοι που εμπλέκονται στη δολοφονία

Η δικηγόρος της ανιψιάς του 68χρονου μίλησε στην ΕΡΤ με την ίδια να αναφέρει αρχικά: «Την προηγούμενη Παρασκευή βρεθήκαμε στην Καλαμάτα, όπου είδα όλο το σύστημα να τρέχει πάρα πολύ. Επειδή έχω χειριστεί και άλλες τέτοιες υποθέσεις, εδώ βλέπω πραγματικά πολύ γρήγορα αντανακλαστικά, κάτι το οποίο μας έχει χαροποιήσει ιδιαιτέρως, διότι είναι πολύ σημαντική μάρτυρας η εντολέας μου».

«Μην ξεχνάμε ότι ήταν η αγαπημένη του ανιψιά, με την οποία μίλαγαν μαζί (σ.σ. με το θύμα) καθημερινά, αντάλλασσαν πάρα πολλά μηνύματα. Το μόνο μας πρόβλημα είναι ότι, δυστυχώς, το κινητό της δεν έχει κρατήσει τα μηνύματα αυτή τη στιγμή και δεν έχουμε πολύ σημαντικό υλικό. Τις επόμενες ημέρες θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνει άρση του απορρήτου του δικού της κινητού τηλεφώνου, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και με αυτόν τον τρόπο την ανακρίτρια», συνέχισε.

«Αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που “τρέχει” η ανάκριση, η οποία θα χρειαστεί χρόνο, και ο χρόνος αυτός είναι πολύ σημαντικός. Όσο πιο καλά δέσουν οι Αρχές την υπόθεση αυτή, τόσο πιο καλά θα πάνε τα πράγματα στο ακροατήριο, ώστε να μπορέσουν οι δικαστές να έχουν όλα τα στοιχεία που χρειάζονται, και να κάνουν αυτό που πρέπει, και αυτό που εμείς θέλουμε. Εμείς θέλουμε να φανούν όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή την τραγωδία, όπου χάθηκε αυτός ο άνθρωπος (σ.σ. ο 68χρονος), αλλά και ο επιστάτης», τόνισε η δικηγόρος της ανιψιάς του 68χρονου.

«Η εντολέας μου είχε από την πρώτη στιγμή σειρά ερωτημάτων και μου τα έθεσε. Η ίδια αποκλείει ότι μόνο αυτά τα δύο παιδιά, που δεν είχαν καμία σχέση με τον θείο της – ο οποίος ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος –, ήρθαν ξαφνικά για να κάνουν ένα τέτοιο έγκλημα, σε έναν άνθρωπο που δεν γνώριζαν, δεν είχαν κάποια σχέση και στο τέλος δεν είχαν να αποκομίσουν και κάτι από όλο αυτό. Αν ήταν μια ληστεία ή ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, θα βλέπαμε και άλλα στοιχεία, τα οποία όμως τώρα δεν υπάρχουν. Το μυαλό της εντολέως μου (σ.σ. της ανιψιάς) πηγαίνει παντού, δε θεωρεί ότι θα βρεθεί ένας ένοχος, αλλά πολλοί περισσότεροι – ως ηθικοί αυτουργοί ή ως αναγκαίοι συνεργοί –, και από το οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και εκτός αυτού», επισήμανε η ίδια, κλείνοντας.

Στα χέρια της αρμόδιας ανακρίτριας όλο το υλικό της υπόθεσης

Στην ΕΡΤ μίλησε σχετικά και η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, με την ίδια να αναφέρει ότι όλο το υλικό της υπόθεσης βρίσκεται στα χέρια της αρμόδιας ανακρίτριας, η οποία κινεί πλέον τη διαδικασία.

«Όλο το υλικό, το οποίο έχει φτάσει από διάφορες απαντήσεις που ανέμεναν οι αστυνομικοί και διάφορες ενέργειες που έγιναν κατά την προανάκριση, έχει δοθεί στην αρμόδια ανακρίτρια, η οποία έχει προχωρήσει παρακάτω την έρευνα. Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι έχουν κληθεί μάρτυρες, έχει λάβει ολοκληρωμένες τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων, κάτι που δεν πρόλαβε ουσιαστικά να κάνει η αστυνομία κατά την προανάκριση. Έχει δοθεί συμπληρωματικά όλο αυτό το υλικό, οπότε θεωρώ ότι σε περίπτωση που προκύψει οτιδήποτε, αν τελικά υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι, τις επόμενες ημέρες θα δοθεί και εντολή για να πράξουμε ανάλογα», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Δημογλίδου.

«Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, δεν έχει ζητηθεί κάτι περαιτέρω από τους αστυνομικούς. Βρισκόμαστε σε συνεργασία με την ανακριτική Αρχή, σε περίπτωση που προκύψει εμπλοκή οποιουδήποτε και άλλου ατόμου, να συνδράμουμε», πρόσθεσε η ίδια.

Διαβάστε επίσης:

Αποκαλυπτήρια στο Πεντάγωνο – H εντυπωσιακή αλλαγή στην όψη του από τον Βαρώτσο και η βιοκλιματική τεχνολογία στον σχεδιασμό

Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την άγρια επίθεση σε 70χρονη στη Γλυφάδα – Ο 38χρονος τη χτυπούσε με πέτρα στο κεφάλι, ενώ ήταν αναίσθητη

Κορωπί: Στην φυλακή ο 50χρονος για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του – Ισχυρίζεται ότι ήταν ταξίδι στο εξωτερικό