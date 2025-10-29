Κωνσταντινούπολη: Η συγκλονιστική στιγμή της κατάρρευσης της επταώροφης πολυκατοικίας – Δύο παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά (photos/videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Κάμερα κατέγραψε τη συγκλονιστική στιγμή της κατάρρευσης μίας επταώροφης πολυκατοικίας στην περιοχή Γκεμπζέ, 65χλμ. από την Κωνσταντινούπολη.
Όπως αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ, πρόκειται για βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που δείχνει την κατάρρευση του κτιρίου που σημειώθηκε στις 6:57 το πρωί στην συνοικία Μεβλάνα.
Gebze'de çöken binanın yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdıhttps://t.co/Uc6jhqhM4f pic.twitter.com/mvRcWxsMjr— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) October 29, 2025
#CANLI | 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kameralarında— TGRT HABER (@tgrthabertv) October 29, 2025
İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Ali Koçak TGRT Haber'de değerlendiriyor https://t.co/7ueUqgMdmX
Η αιτία της κατάρρευσης του κτιρίου -ηλικίας μόλις 12 ετών- δεν είναι ακόμη σαφής. Ωστόσο, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, δίπλα στο κτίριο γινόταν εργασίες κατασκευής μετρό ενώ από χθες υπήρχαν προβλήματα στατικότητας.
Gebze'de 6 katlı daha 12 yıllık bir bina çökmüş.— Murat Ayhan🇹🇷 (@9Muratayhan) October 29, 2025
Aslında çökmemiş yan yatmış.
Fotoğrafta eczane duvarları yok acaba kolonlar da mı kesildi veya yetersizdi ?
İnsan kendine ve diğer insanların canına, malına bu kötülüğü niye yapar ? Açgözlü olduğu için.. pic.twitter.com/jkRbqMLITy
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken ve 5 kişilik aileden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldığı binanın, dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. pic.twitter.com/pU8ySID6eL— A Haber (@ahaber) October 29, 2025
Δύο νεκρά παιδιά -αδέρφια- είναι προς το παρόν ο τραγικός απολογισμός από την κατάρρευση του επταώροφου κτηρίου.
Τα παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά από τα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρρευσε το πρωί στην Μεβλανά Μαχαλεσί της Γκεμπζέ, στην επαρχία Κοτζαέλι.
Σε μια αχτίδα ελπίδας, ζωντανή ανασύρθηκε η 18χρονη αδελφή τους.
Στα ερείπεια είχε εγκλωβιστεί μια πενταμελής οικογένεια, όπως είχε γίνει γνωστό, οι γονείς ηλικίας 44 και 37 ετών και τα τρία τους παιδιά 12, 14 και 18 ετών.
Διαβάστε επίσης:
Guardian: Το Ισραήλ «έδεσε» Google και Amazon με άκαπτους όρους ώστε να χρησιμοποιεί την τεχνολογία τους χωρίς νομικούς περιορισμούς
Νέος συναγερμός στο Βέλγιο: Drones εθεάθησαν πάνω από βάση στρατηγικής σημασίας
Πάνω από 100 νεκροί, μεταξύ τους 46 παιδιά, από την ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.