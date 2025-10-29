search
ΚΟΣΜΟΣ

29.10.2025 16:40

Κωνσταντινούπολη: Η συγκλονιστική στιγμή της κατάρρευσης της επταώροφης πολυκατοικίας – Δύο παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά (photos/videos)

29.10.2025 16:40
Κάμερα κατέγραψε τη συγκλονιστική στιγμή της κατάρρευσης μίας επταώροφης πολυκατοικίας στην περιοχή Γκεμπζέ, 65χλμ. από την Κωνσταντινούπολη.

Όπως αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ, πρόκειται για βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που δείχνει την κατάρρευση του κτιρίου που σημειώθηκε στις 6:57 το πρωί στην συνοικία Μεβλάνα.

Η αιτία της κατάρρευσης του κτιρίου -ηλικίας μόλις 12 ετών- δεν είναι ακόμη σαφής. Ωστόσο, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, δίπλα στο κτίριο γινόταν εργασίες κατασκευής μετρό ενώ από χθες υπήρχαν προβλήματα στατικότητας.

Δύο παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά από τα συντρίμμια του κτιρίου

Δύο νεκρά παιδιά -αδέρφια- είναι προς το παρόν ο τραγικός απολογισμός από την κατάρρευση του επταώροφου κτηρίου.

Τα παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά από τα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρρευσε το πρωί στην Μεβλανά Μαχαλεσί της Γκεμπζέ, στην επαρχία Κοτζαέλι.

Σε μια αχτίδα ελπίδας, ζωντανή ανασύρθηκε η 18χρονη αδελφή τους.

Στα ερείπεια είχε εγκλωβιστεί μια πενταμελής οικογένεια, όπως είχε γίνει γνωστό, οι γονείς ηλικίας 44 και 37 ετών και τα τρία τους παιδιά 12, 14 και 18 ετών.

