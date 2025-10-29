Κωνσταντινούπολη: Η συγκλονιστική στιγμή της κατάρρευσης της επταώροφης πολυκατοικίας – Δύο παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά (photos/videos)

Κάμερα κατέγραψε τη συγκλονιστική στιγμή της κατάρρευσης μίας επταώροφης πολυκατοικίας στην περιοχή Γκεμπζέ, 65χλμ. από την Κωνσταντινούπολη.

Όπως αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ, πρόκειται για βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που δείχνει την κατάρρευση του κτιρίου που σημειώθηκε στις 6:57 το πρωί στην συνοικία Μεβλάνα.

Gebze'de çöken binanın yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdıhttps://t.co/Uc6jhqhM4f pic.twitter.com/mvRcWxsMjr — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) October 29, 2025

#CANLI | 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kameralarında



İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Ali Koçak TGRT Haber'de değerlendiriyor https://t.co/7ueUqgMdmX — TGRT HABER (@tgrthabertv) October 29, 2025

Η αιτία της κατάρρευσης του κτιρίου -ηλικίας μόλις 12 ετών- δεν είναι ακόμη σαφής. Ωστόσο, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, δίπλα στο κτίριο γινόταν εργασίες κατασκευής μετρό ενώ από χθες υπήρχαν προβλήματα στατικότητας.

AFAD, JAK, municipal and volunteer teams conduct search and rescue efforts in rubble of collapsed building in Gebze district of Türkiye's Kocaeli pic.twitter.com/BwlP3x9yHl October 29, 2025

Gebze'de 6 katlı daha 12 yıllık bir bina çökmüş.



Aslında çökmemiş yan yatmış.



Fotoğrafta eczane duvarları yok acaba kolonlar da mı kesildi veya yetersizdi ?



İnsan kendine ve diğer insanların canına, malına bu kötülüğü niye yapar ? Açgözlü olduğu için.. pic.twitter.com/jkRbqMLITy — Murat Ayhan🇹🇷 (@9Muratayhan) October 29, 2025

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken ve 5 kişilik aileden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldığı binanın, dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. pic.twitter.com/pU8ySID6eL October 29, 2025

Δύο παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά από τα συντρίμμια του κτιρίου

Δύο νεκρά παιδιά -αδέρφια- είναι προς το παρόν ο τραγικός απολογισμός από την κατάρρευση του επταώροφου κτηρίου.

Τα παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά από τα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρρευσε το πρωί στην Μεβλανά Μαχαλεσί της Γκεμπζέ, στην επαρχία Κοτζαέλι.

Σε μια αχτίδα ελπίδας, ζωντανή ανασύρθηκε η 18χρονη αδελφή τους.

Στα ερείπεια είχε εγκλωβιστεί μια πενταμελής οικογένεια, όπως είχε γίνει γνωστό, οι γονείς ηλικίας 44 και 37 ετών και τα τρία τους παιδιά 12, 14 και 18 ετών.

