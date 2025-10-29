Νέος συναγερμός στο Βέλγιο: Drones εθεάθησαν πάνω από βάση στρατηγικής σημασίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Άγνωστης προέλευσης drones εθεάθησαν να πετάνε πάνω από στρατιωτική βάση στο Βέλγιο.
Φύλακες είδαν αρκετά drones να πετάνε πέριξ της στρατιωτικής βάσης Marche-en-Famenne το Σάββατο (25/10) και χθες Τρίτη (28/10).
Ο Υπουργός Άμυνας του Βελγίου Theo Francken ανακοίνωσε ότι διατάχθηκε έρευνα για τα drones, προσθέτοντας ότι οι χειριστές ήταν έμπειροι. Η βάση Marche-en-Famenne είναι η κύρια στρατιωτική βάση του Βελγίου.
Στις (3/10) είχαν εθεάθη drones πάνω από άλλη στρατιωτική βάση στο Βέλγιο. Αντίστοιχα περιστατικά είχαν σημειωθεί στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης και του Μόναχο, προκαλώντας πολύωρες καθυστερήσεις πτήσεων.
Την Κυριακή (26/10) μπαλόνια με ήλιο προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, αναγκάζοντας το να κλείσει προσωρινά.
