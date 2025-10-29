search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 19:16
29.10.2025 16:23

Νέος συναγερμός στο Βέλγιο: Drones εθεάθησαν πάνω από βάση στρατηγικής σημασίας

29.10.2025 16:23
drone

Άγνωστης προέλευσης drones εθεάθησαν να πετάνε πάνω από στρατιωτική βάση στο Βέλγιο

Φύλακες είδαν αρκετά drones να πετάνε πέριξ της στρατιωτικής βάσης Marche-en-Famenne το Σάββατο (25/10) και χθες Τρίτη (28/10). 

Ο Υπουργός Άμυνας του Βελγίου Theo Francken ανακοίνωσε ότι διατάχθηκε έρευνα για τα drones, προσθέτοντας ότι οι χειριστές ήταν έμπειροι. Η βάση Marche-en-Famenne είναι η κύρια στρατιωτική βάση του Βελγίου. 

Μπαλόνια με ήλιο στο Βίλνιους

Στις (3/10) είχαν εθεάθη drones πάνω από άλλη στρατιωτική βάση στο Βέλγιο. Αντίστοιχα περιστατικά είχαν σημειωθεί στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης και του Μόναχο, προκαλώντας πολύωρες καθυστερήσεις πτήσεων. 

Την Κυριακή (26/10) μπαλόνια με ήλιο προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, αναγκάζοντας το να κλείσει προσωρινά.

