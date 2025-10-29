Νέος συναγερμός στο Βέλγιο: Drones εθεάθησαν πάνω από βάση στρατηγικής σημασίας

Άγνωστης προέλευσης drones εθεάθησαν να πετάνε πάνω από στρατιωτική βάση στο Βέλγιο.

Φύλακες είδαν αρκετά drones να πετάνε πέριξ της στρατιωτικής βάσης Marche-en-Famenne το Σάββατο (25/10) και χθες Τρίτη (28/10).

🚨 JUST IN: The 🇧🇪 Belgian Ministry of Defence reports in an alarming statement that multiple drones were spotted flying around the Marche-en-Famenne this weekend, one of a recent series of incidents across sensitive strategic sites and installations across Europe. pic.twitter.com/t9QF6QVAHu — OSINTGlobal (@KJ_X23) October 29, 2025

Ο Υπουργός Άμυνας του Βελγίου Theo Francken ανακοίνωσε ότι διατάχθηκε έρευνα για τα drones, προσθέτοντας ότι οι χειριστές ήταν έμπειροι. Η βάση Marche-en-Famenne είναι η κύρια στρατιωτική βάση του Βελγίου.

Μπαλόνια με ήλιο στο Βίλνιους

Στις (3/10) είχαν εθεάθη drones πάνω από άλλη στρατιωτική βάση στο Βέλγιο. Αντίστοιχα περιστατικά είχαν σημειωθεί στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης και του Μόναχο, προκαλώντας πολύωρες καθυστερήσεις πτήσεων.

❗️Air traffic at Vilnius Airport has been halted for the second night in a row — the third time this week ✈️🇱🇹

Time for a proper response pic.twitter.com/s30MYgYYmw October 26, 2025

Την Κυριακή (26/10) μπαλόνια με ήλιο προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, αναγκάζοντας το να κλείσει προσωρινά.

