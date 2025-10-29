Ο Πούτιν ανακοίνωσε τη δοκιμή του Poseidon, ενός υποβρύχιου drone με πυρηνική ικανότητα (Videos)

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία προχώρησε σε δοκιμή ενός υποβρύχιου drone με πυρηνική ικανότητα, του Poseidon, λίγες μέρες μετά την την επιτυχή τελική δοκιμή του νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Burevestnik.

«Χθες, πραγματοποιήσαμε μια ακόμη δοκιμή, αυτή τη φορά ενός άλλου πολλά υποσχόμενου συστήματος – του υποβρύχιου drone Poseidon», δήλωσε ο Πούτιν πίνοντας τσάι μαζί με Ρώσους στρατιώτες, τραυματίες από τον πόλεμο στην Ουκρανίας σε νοσοκομείο στη Μόσχα. «Δεν υπάρχει τρόπος αναχαίτισής του», υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, αυτό το όπλο έχει πυρηνική πρόωση, και μπορεί επίσης να μεταφέρει πυρηνικές κεφαλές.

BREAKING:



Putin said Russia has tested the Poseidon, a nuclear-powered underwater vehicle said to be more powerful than the Sarmat ICBM, with nothing else like it in the world.



The weapon can carry a nuclear warhead and is often called a 'doomsday torpedo' pic.twitter.com/EFrbZLC4E3 — Current Report (@Currentreport1) October 29, 2025

Δεν υπάρχουν επαρκείς επιβεβαιωμένες λεπτομέρειες σχετικά με το Poseidon, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για μια αυτόνομη τορπίλη με πυρηνική ικανότητα, ικανή να προκαλέσει ραδιενεργά κύματα στον ωκεανό, καθιστώντας παράκτιες πόλεις ακατοίκητες.

«Αυτή είναι μια τεράστια επιτυχία», είπε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι η ισχύς του Poseidon ξεπέρασε τον διηπειρωτικό πύραυλο Sarmat, γνωστό ως SS-X-29, ή απλώς Satan II. «Η ισχύς του Poseidon υπερβαίνει σημαντικά την ισχύ ακόμη και του πιο υποσχόμενου διηπειρωτικού πυραύλου βεληνεκούς Sarmat», σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Nuclear Powered Poseidon



Putin on Russia's new weapon – ‘Poseidon’.



‘Yesterday we conducted another test of another promising system — this is the unmanned underwater device ‘Poseidon’ also with a nuclear power plant. For the first time, it was possible not only to launch it… pic.twitter.com/RIiB1PLdsT — Zlatti71 (@Zlatti_71) October 29, 2025

Πριν λίγες μέρες η Μόσχα προχώρησε σε δοκιμή νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή, ονόματι Burevestnik. Ο πύραυλος διέσχισε απόσταση 14.000 χιλιομέτρων και βρισκόταν στον αέρα για περίπου 15 ώρες, σύμφωνα με τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι ο Burevestnik («Θαλασσοβάτης») είναι «αθέατος» στα σημερινά και μελλοντικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, με σχεδόν απεριόριστο βεληνεκές και μη προβλέψιμη πορεία πτήσης.

NEW – Putin says Russia successfully tests Poseidon nuclear-capable "doomsday torpedo," capable of triggering radioactive tsunamis rendering coastal cities uninhabitable — Reuters pic.twitter.com/3Mc9rBXHtu — Disclose.tv (@disclosetv) October 29, 2025

Από την πρώτη ανακοίνωση για τα νέα οπλικά συστήματα Poseidon και Burevestnik το 2018, ο Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την κατασκευή αυτών απάντηση στις κινήσεις των ΗΠΑ για την κατασκευή μιας ασπίδας αντιπυραυλικής άμυνας μετά την μονομερή αποχώρηση της Ουάσινγκτον το 2001 από τη Συνθήκη για τους Αντιβαλλιστικούς Πυραύλους του 1972 και για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ.

