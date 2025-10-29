search
Η Σλοβακία… πρωτοπορεί: Βάζει όριο ταχύτητας και στους πεζούς 

29.10.2025 14:36
slovakia-pezoi

Σε μία αν μη τι άλλο, πρωτόγνωρη απόφαση, προέβη το κοινοβούλιο της Σλοβακίας. Μια απόφαση που έχει προκαλέσει οργή σε πολλούς πολίτες, αλλά είναι και η πρώτη -τουλάχιστον σε χώρα της ΕΕ.
Αποφάσισε να βάλει όριο ταχύτητας και σε… πεζούς.

Συγκεκριμένα, στα πεζοδρόμια των αστικών περιοχών δεν θα επιτρέπεται σε κάποιον να περπατά με πάνω από… 6 χιλιόμετρα την ώρα. Οποιος το παραβιάσει θα του επιβάλεται πρόστιμο.

Το όριο ισχύει για πεζούς, ποδηλάτες, σκέιτερ και χρήστες ηλεκτρονικών πατινιών, οι οποίοι κυκλοφορούν στα πεζοδρόμιο, και έχει ως στόχο την αποφυγή των συγκρούσεων.

Ωστόσο το πώς ακριβώς θα γίνεται η μέτρηση ταχύτητας είναι στον «αέρα» αφού δεν διευκρίνισαν πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο.

«Ο κύριος στόχος είναι να αυξηθεί η ασφάλεια στα πεζοδρόμια, δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού συγκρούσεων με πατίνια», δήλωσε ο συγγραφέας της τροπολογίας, Λούμπομιρ Βάζνι.

Η μέση ταχύτητα που περπατά κάποιος είναι 4 και 5 χλμ/ώρα. Ωστόσο, σύμφωνα με το British Heart Foundation μια ταχύτητα 6,4 χλμ/ώρα θεωρείται μέτρια για κάποιον που είναι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση.

Υπάρχει ωστόσο και εσωτερική αντίδραση στο κόμμα της κυβέρνησης, καθώς το υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε ότι θα ήταν καλύτερο να απαγορευτούν τα ηλεκτρικά πατίνια στα πεζοδρόμια, παρά να επιβληθεί ένα γενικό όριο ταχύτητας.

