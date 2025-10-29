Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι δεσμευμένοι πόροι για επενδύσεις στην εθνική μας άμυνα ξεπερνούν τα 28 δισ. ευρώ

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί πραγματικά μία ξεχωριστή στιγμή για την εθνική μας άμυνα, αλλά και για την εικόνα της πόλης μας, γιατί γύρω μας, σε αυτή τη νέα εικόνα του υπουργείου και του στρατοπέδου που το πλαισιώνει, καθρεφτίζεται, όπως είπε και ο κ. υπουργός, αυτός ο φιλόδοξος, ο τολμηρός μετασχηματισμός, αναγκαίος εκσυγχρονισμός των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτηρίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

«Έχουμε να ολοκληρώσουμε όλη την όψη του κτηρίου, αλλά κυρίως τον εσωτερικό του εκσυγχρονισμό, έτσι ώστε η λειτουργικότητά του να είναι πια σε πλήρη ευθυγράμμιση με αυτή την εντυπωσιακή πρόσοψη. Είναι το ελάχιστο το οποίο οφείλουμε σε εκείνους που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην εθνική άμυνα. Τιμούμε, ωστόσο, αυτούς που τιμούν το εθνόσημο πρώτα και πάνω από όλα όταν τους παρέχουμε τα μέσα για να μπορούν να εκπληρώσουν την αποστολή τους, πολύ περισσότερο σε έναν κόσμο πρωτοφανών γεωπολιτικών ανατροπών, αβεβαιότητας και διαρκούς αστάθειας. Ένα δεδομένο των καιρών που καθιστά πλέον την υπεράσπιση της κυριαρχίας μας απόλυτη, αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι στην πατρίδα μας εξελίσσεται το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων στην ιστορία τους.

«Αναφέρω ενδεικτικά ότι για την επόμενη δωδεκαετία οι δεσμευμένοι πόροι για επενδύσεις στην εθνική μας άμυνα ξεπερνούν τα 28 δισεκατομμύρια ευρώ» είπε.

«Έχουμε ήδη αποκτήσει αναβαθμισμένα μαχητικά Rafale, αναβαθμισμένα F-16 Viper, σύντομα, αεροσκάφη F-35, μία Αεροπορία η οποία μας εξασφαλίζει πια στρατηγική αεροπορική υπεροχή, προβάλλοντας αποτρεπτική ισχύ σε ολόκληρη την περιοχή. Το Πολεμικό μας Ναυτικό μετά από πολλά χρόνια εκσυγχρονίζεται με τις φρεγάτες Belh@rra και τις ιταλικές φρεγάτες Bergamini. Ο Στρατός Ξηράς εξοπλίζεται με συστήματα αιχμής» είπε, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αναπτύσσει επίσης την «Ασπίδα του Αχιλλέα», έναν αδιαπέραστο θόλο προστασίας πολλαπλών επιπέδων.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι στα προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων θα συμμετέχει ενεργά η εγχώρια, η ελληνική βιομηχανία.

«Η ελληνική Άμυνα βαδίζει έτσι στην επόμενη ημέρα, απαντώντας στις προκλήσεις που εκείνη διαμορφώνει, σταθερά ως η άλλη όψη της διπλωματικής μας ασπίδας. Αλλά και ανταποκρινόμενη σε επίκαιρα στοιχήματα, όπως είναι το μεταναστευτικό, οι φυσικές καταστροφές, τις οποίες όλο και συχνότερα προκαλεί η κλιματική κρίση» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Τέλος ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η μεγαλύτερη ένδειξη επιτυχίας της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι ότι η χώρα μπορεί ταυτόχρονα να δαπανά άνω του 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος για την άμυνα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν στηρίζει ταυτόχρονα και την κοινωνία μέσα από μέτρα ανακούφισης του εισοδήματος, όπως αυτά που πρόσφατα ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη.

«Και σας βεβαιώνω ότι εσείς, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, βρίσκεστε στο κέντρο του πατριωτισμού της ευθύνης και του αποτελέσματος. Του πατριωτισμού της ευθύνης που υπηρετεί αυτή η κυβέρνηση. Εσείς προστατεύετε τη γη, τη θάλασσα, τον αέρα μας, κρατώντας ζωντανή μια βαριά ιστορική κληρονομιά -την είδαμε να αποτυπώνεται πολύ όμορφα πριν από λίγο σε αυτό το πολύ ωραίο θέαμα το οποίο μας προσέφεραν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων-, μεταφέρετε όμως ταυτόχρονα και τη σκυτάλη της υπερήφανης Ελλάδος του καιρού μας» είπε.

Κλείνοντας ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους δωρητές λέγοντας «Τιμούν και αυτοί μια μακρά παράδοση, η οποία πρέπει να διατηρηθεί, πρέπει να ενισχυθεί κι άλλο, καθώς η προσφορά ισχυρών Ελλήνων στην πατρίδα συνδυάστηκε συχνά με εθνικές επιτυχίες. Δεν ξέρω ποια θα ήταν η πορεία των Βαλκανικών Πολέμων χωρίς το θωρηκτό Αβέρωφ».

Κύριε πρόεδρε της βουλής, κ. οικοδεσπότη, κ. υπουργέ Εθνικής ‘Αμυνας, αγαπητοί συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο ελληνικό κοινοβούλιο, κύριοι αρχηγοί, αγαπητά στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αγαπητέ Βαγγέλη, αγαπητέ Κώστα,

