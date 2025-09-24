search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 14:34
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.09.2025 13:51

Λάρισα: Ανήλικοι χτύπησαν με σιδηρογροθιά συνομήλικό τους – Βρέθηκε κάνναβη στην κατοχή του θύματος

24.09.2025 13:51
PERIPOLIKO

Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν στη Λάρισα, αφού προηγήθηκε καταγγελία ότι χτύπησαν με σιδηρογροθιά συνομήλικό τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν, χθες (23-09-2025) το μεσημέρι στη Λάρισα, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Λάρισας, δύο ανήλικοι ημεδαποί, διότι, όπως καταγγέλθηκε, λίγη ώρα νωρίτερα, χτύπησαν άλλον ανήλικο, ο ένας με γροθιά στο πρόσωπο και ο άλλος με γροθιά στο κεφάλι, κάνοντας χρήση σιδηρογροθιάς.

Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε, μέσα σε φρεάτιο μια σιδηρογροθιά, η οποία κατασχέθηκε, ενώ επιπλέον, κατασχέθηκε από την κατοχή του ενός δράστη ένα ηλεκτρικό πατίνι.

Από την Αστυνομία σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των δύο ανήλικων δραστών, για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ επιπλέον, σε βάρος του ενός και για μη έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Επιπλέον, στην κατοχή του θύματος του ξυλοδαρμού, βρέθηκε μία νάιλον συσκευασία που περιείχε 13 επιμέρους νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 13,5 γραμμαρίων, οι οποίες κατασχέθηκαν.

Έτσι οι αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψη και του ίδιου και σχημάτισαν ξεχωριστή δικογραφία και για τους τρεις ανήλικους συλληφθέντες για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Διαβάστε επίσης:

Τσατραφύλλιας: Έρχεται φθινόπωρο διαρκείας – Πτώση 6 βαθμών στην θερμοκρασία, βροχές και άνεμοι 8 μποφόρ

Τέμπη – Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

Πόσταρε βίντεο όπου έτρεχε με 205 χλμ. στην Αθηνών-Κορίνθου και συνελήφθη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
natalia-lionaki-new
LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Ξεσπά η μητέρα της ηθοποιού που έγινε μοναχή – «Έχω κόρη; Είχα ποτέ; Της είχα προσφέρει τα πάντα» (Video)

komision-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Κομισιόν απαντά στον Τραμπ για το μεταναστευτικό: «Η προσέγγιση της ΕΕ στο ζήτημα αποδίδει»

MALAMAS_SOKRATIS_GIANNIS
LIFESTYLE

Σωκράτης Μάλαμας: Η φωτογραφία με τον γιο του Γιάννη, την Ιουλία Καραπατάκη και το «ευχαριστώ»

patoulis 665- new
ΥΓΕΙΑ

Το στρατηγικό σχέδιο του ΙΣΑ για τις ελλείψεις υγειονομικού προσωπικού στα νησιά

mytilineos
BUSINESS

Μυτιληναίος: Έως και το 25% της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ χάνεται – Χρειάζονται επενδύσεις στις βασικές υποδομές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lyberopoulos_SATA_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Ο Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΑΤΑ θα συμμετάσχει στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου - Νέα επίθεση σε Κυρανάκη

DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

Untitled4546
CUCINA POVERA

Μπριζόλες χοιρινές (λαιμού) με σκόρδο, λεμόνι και δεντρολίβανο, στο τηγάνι

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

marinella-remos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Ρέμος για τη Μαρινέλλα: «Η ίδια θα ήθελε να φύγει εκείνο το βράδυ - Δυστυχώς ούτε έφυγε ούτε έμεινε» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 14:34
natalia-lionaki-new
LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Ξεσπά η μητέρα της ηθοποιού που έγινε μοναχή – «Έχω κόρη; Είχα ποτέ; Της είχα προσφέρει τα πάντα» (Video)

komision-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Κομισιόν απαντά στον Τραμπ για το μεταναστευτικό: «Η προσέγγιση της ΕΕ στο ζήτημα αποδίδει»

MALAMAS_SOKRATIS_GIANNIS
LIFESTYLE

Σωκράτης Μάλαμας: Η φωτογραφία με τον γιο του Γιάννη, την Ιουλία Καραπατάκη και το «ευχαριστώ»

1 / 3