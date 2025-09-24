search
24.09.2025 13:45

Τσατραφύλλιας: Έρχεται φθινόπωρο διαρκείας – Πτώση 6 βαθμών στην θερμοκρασία, βροχές και άνεμοι 8 μποφόρ

24.09.2025 13:45
vroxi larisa

Για φθινόπωρο διαρκείας από την Παρασκευή, με θυελλώδεις ανέμους, βροχές και πτώση θερμοκρασίας, μίλησε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο μετεωρολόγος σε ανάρτησή του, τονίζει πως από την Παρασκευή το θερμόμετρο θα πέσει 6-8 βαθμούς Κελσίου, ενώ την επόμενη εβδομάδα δεν θα ξεπεράσει η μέγιστη τους 25 βαθμούς. Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα είναι θυελλώδεις ως και 8 μποφόρ, ενώ από το Σάββατο αναμένεται μεγάλος όγκος νερού.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«Το ατμοσφαιρικό μπλοκάρισμα (Rex blocking) φέρνει Φθινόπωρο διαρκείας; “

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες τρία θα  είναι τα κύρια χαρακτηριστικά:

Από την Παρασκευή 26/9 σταδιακά θα πέσει η θερμοκρασία 6-8 βαθμούς .Την επόμενη εβδομάδα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 24-25 βαθμούς. Κατεβάζουμε ζακετούλες για τις πρωινές και βραδινές ώρες!

Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Από το Σάββατο το βράδυ μέχρι την Κυριακή το απόγευμα θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες στη δυτική  Ελλάδα.

Ευελπιστώ μεγάλος όγκος νερού να πέσει στη θάλασσα διότι σε αντίθετη περίπτωση  δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν πλημμυρικά επεισόδια ή κατολισθήσεις σε ευάλωτες περιοχές της δυτικής και κεντρικής  Πελοποννήσου ,του κεντρικού και νότιου Ιονίου και την Αιτωλοακαρνανίας.

🌦Την Κυριακή 28/9  και τη Δευτέρα 29/9 οι βροχές θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, αλλά θα είναι ευεργετικές και ακίνδυνες! 

Αττική, Θρακή και Αιγαίο μπορεί να μην επηρεαστούν καθόλου ή πολύ λίγο».

1 / 3