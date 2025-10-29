search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 23:00
ΕΛΛΑΔΑ

29.10.2025 20:05

Αργολίδα: Βαριές ποινές σε οδηγό και συνοδηγό, για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε 38χρονη μητέρα στη Νέα Κίο

29.10.2025 20:05
dikastirio aithousa – new

Βαριές ποινές επέβαλε το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Ναυπλίου στους δύο κατηγορούμενους για το τροχαίο δυστύχημα που πριν έναν χρόνο στοίχισε τη ζωή της 38χρονης Νάντιας Κυριάκου, μητέρας δύο παιδιών, στη Νέα Κίο Αργολίδας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2024, στην παραλιακή οδό Νέας Κίου – Ναυπλίου, όταν το όχημα των κατηγορουμένων συγκρούστηκε μετωπικά με το αυτοκίνητο της άτυχης γυναίκας.

Από την ανάλυση βίντεο διαπιστώθηκε ότι το όχημα των κατηγορουμένων κινείτο με ταχύτητα που άγγιζε τα 170 χλμ./ώρα, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην τραγωδία.

Ποινή κάθειρξης 18 και 15 ετών αντίστοιχα για οδηγό και συνοδηγό

Η δίκη του οδηγού και του συνοδηγού του οχήματος ολοκληρώθηκε σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, με το δικαστήριο να τους καταδικάζει σε ποινή κάθειρξης 18 και 15 ετών αντίστοιχα, χωρίς αναστολή.

Η ταυτότητα του συνοδηγού διαπιστώθηκε μέσω τεστ DNA που πραγματοποιήθηκε στους αερόσακους του οχήματος, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας. 

Μετά το πέρας της δίκης, ο πατέρας της αδικοχαμένης γυναίκας μίλησε συγκινημένος στις κάμερες, λέγοντας πως νιώθει δικαιωμένος και ευχαριστώντας τον κόσμο για τη συμπαράσταση που έδειξε στην οικογένειά του μετά το τραγικό συμβάν. 

