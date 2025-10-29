search
29.10.2025 17:47

«Η ντροπή να αλλάξει μεριά»: Ένοχος 36χρονος αστυνομικός για τη διαρροή προσωπικών φωτογραφιών της Έλενας Κρεμλίδου

29.10.2025 17:47
elena-kremlidou

Φυλάκιση δύο χρόνων με αναστολή και διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ επέβαλε το δικαστήριο σε 36χρονο αστυνομικό για τη διαρροή προσωπικών φωτογραφιών της Έλενας Κρεμλίδου. 

«’Ηθελα να αυτοκτονήσω»

Η Έλενα Κρεμλίδου εμφανίστηκε στο δικαστήριο, φορώντας μπλούζα, που έγραφε «μέχρι να αλλάξει η ντροπή μεριά».  «Η ιστορία ξεκίνησε από το 2018 και ήθελα να αυτοκτονήσω όταν το έμαθα. Ήθελα να φύγω. Τότε ντρεπόμουν και χαίρομαι που δεν το έκανα, γιατί τώρα δεν ντρέπομαι. Δε θα ήθελα να ντρέπεται καμία γιατί δεν κάνουμε τίποτα κακό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

 «Δεν κάνουμε κάτι κακό με το να κάνεις σεξ με τον οποιοδήποτε τρόπο. Με το να στέλνεις φωτογραφίες σε κάποιον που εμπιστεύεσαι δεν κάνεις κάτι κακό. Αυτός που κάνει κακό είναι οποιοσδήποτε δημοσιοποιεί κάτι παρά τη συγκατάθεση σου», πρόσθεσε.

Η Έλενα Κρεμλίδου έστειλε το μήνυμα της και σε άλλες κοπέλες, που μπορεί να έχουν πέσει θύματα revenge porn. «Eίναι η αρχή για να δημοσιοποιούμε τέτοια θέματα, να πάρει την έκταση που του αξίζει. Ότι μπορεί το ίδιο το θύμα να δικαιωθεί. Αξίζει να το κυνηγήσει».

Δεν γνώριζε τον 36χρονο αστυνομικό

«Γίνεται θέμα ότι φταίει το θύμα που στέλνει το υλικό. Υπάρχουν θύματα που δεν γνωρίζουν για υλικό που τραβάτε. Δεν είναι μόνο όποιος στέλνει μια φωτογραφία στον σύντροφό του, υπάρχουν θύματα που δεν έχουν στείλει ποτέ τίποτα, υπάρχουν κρυφές κάμερες, φωτογραφίες που τα τραβούν χωρίς να το ξέρουν», συνέχισε. 

Η δικηγόρος της Σοφία Κατσούλα δήλωσε ικανοποιημένη με την απόφαση του δικαστηρίου «Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από την απόφαση του δικαστηρίου. Θα αντιμετωπίσουμε τον κατηγορούμενο σε οποιοδήποτε δικαστήριο χρειαστεί να τον αντιμετωπίσουμε».

«Η μήνυση της κυρίας Κρεμλίδου ήταν κατά αγνώστων δραστών. Δεν γνώριζε τον κατηγορούμενο. Κάποια επίσημη αρχή βρήκε ότι ο κατηγορούμενος είναι αυτός που τέλεσε την πράξη. Αυτό θεωρώ ότι εκτίμησε και το δικαστήριο και επέβαλε αυτή την τιμωρία στον κατηγορούμενο».

