search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 23:16
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.10.2025 21:38

Νέες ταυτότητες: Διευρύνεται το ωράριο στα γραφεία εξυπηρέτησης για την έκδοσή τους – Ανοίγουν νέες θέσεις για ραντεβού

29.10.2025 21:38
tautotita new

Στη διεύρυνση από σήμερα, Τετάρτη 29/10, του ωραρίου λειτουργίας σε επιπλέον 33 γραφεία για έκδοση ταυτότητας που στεγάζονται σε αστυνομικές Υπηρεσίες της Αττικής, καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας, προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Ήδη από το Μάρτιο του 2024 το ωράριο στα γραφεία για έκδοση ταυτότητας είχε επεκταθεί σε περισσότερες από 80 Υπηρεσίες πανελλαδικά, επιτρέποντας την εξυπηρέτηση πολιτών καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας.

Όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ, η νέα διεύρυνση ενισχύει σημαντικά τη διαθεσιμότητα ραντεβού και τις ώρες εξυπηρέτησης, μειώνοντας τους χρόνους αναμονής και διευκολύνοντας την έγκαιρη έκδοση νέων δελτίων ταυτότητας.

Οι πολίτες μπορούν να προγραμματίζουν ηλεκτρονικά τα ραντεβού τους μέσω της σχετικής ενότητας στο gov.gr, επιλέγοντας την Υπηρεσία, την ημέρα και την ώρα που τους εξυπηρετεί.

Ποιες Υπηρεσίες εντάσσονται στη διεύρυνση του ωραρίου

Οι Υπηρεσίες όπου διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας είναι οι εξής: 

Αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής – Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων:

  • Συντάγματος,
  • Κυψέλης,
  • Ακροπόλεως,
  • Ομόνοιας,
  • Φιλοθέης-Ψυχικού,
  • Ζωγράφου,
  • Νέας Σμύρνης,
  • Δάφνης – Υμηττού,
  • Ηρακλείου,
  • Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας,
  • Μεταμόρφωσης,
  • Πεύκης – Λυκόβρυσης,
  • Χαλανδρίου,
  • Κορυδαλλού,
  • Αγίας Βαρβάρας,
  • Αιγάλεω,
  • Αγίων Αναργύρων,
  • Χαϊδαρίου,
  • Δημοτικού Θεάτρου,
  • Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης,
  • Ηλιούπολης,
  • Αχαρνών,
  • Μαραθώνα,
  • Ραφήνας – Πικερμίου και
  • Παιανίας.

Αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης

  • Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά

Λοιπή Επικράτεια

  • Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου (Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου),
  • Αστυνομικό Τμήμα Αβδήρων (Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης),
  • Αστυνομικό Τμήμα Νέστου (Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας),
  • Αστυνομικό Τμήμα Παγγαίου (Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας),
  • Αστυνομικό Τμήμα Σαπών (Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης),
  • Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας (Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας) και
  • Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Θήρας (Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης δελτίων ταυτότητας υπάρχουν αναρτημένες στον επίσημο ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας, στον Οδηγό του Πολίτη.

«Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει να αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα για την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών, με στόχο ένα σύγχρονο και προσβάσιμο σύστημα έκδοσης ταυτοτήτων σε όλη τη χώρα», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης:

Ναύπλιο: Στα «μαλακά» οι δράστες θανάσιμου ξυλοδαρμού άνδρα έξω από μπαρ – 9 χρόνια κάθειρξη έκαστος – Σοκαριστικό βίντεο

«Ξήλωσαν» τον πρόεδρο του ΚΥ Αίγινας – «Πλήρωσε» τον θάνατο της 79χρονης και την ακραία υποστελέχωση

Υγειονομική βόμβα στην Κέρκυρα μετά τη φωτιά σε αποθήκη τροφίμων: Η δυσοσμία φτάνει σε ακτίνα 2 χλμ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
louros
ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Βίντεο από τη στιγμή που θάβουν ζωικά απόβλητα στον ποταμό Λούρο

lazopoulos gynaikes 44- new
MEDIA

Αιχμηρός Λάκης Λαζόπουλος: «Οι γυναίκες αυτή τη στιγμή κρατάνε τη χώρα όρθια, είναι ο Άγνωστος Στρατιώτης μας» (Video)

ispania valencia ekdilosi mnimis – new
ΚΟΣΜΟΣ

Σε τεταμένο κλίμα οι εκδηλώσεις στη μνήμη των θυμάτων στην Ισπανία, ένα χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες

ollandia nikitis eklogon d66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στην Ολλανδία: Οριακή πρωτιά για το κεντρώο φιλοευρωπαϊκό κόμμα στα exit polls – Δεύτερος ο ακροδεξιός Βίλντερς

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

petsas_stelios_vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στέλιος Πέτσας: Viral η σημαία ... άγνωστης χώρας που ανέβασε στα social media

troufakia_karida_sintagi
CUCINA POVERA

Γρήγορα και εύκολα τρουφάκια με ινδοκάρυδο

serres-seira-new
MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

ant1_serres_1808_1920-1080_new
MEDIA

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 23:14
louros
ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Βίντεο από τη στιγμή που θάβουν ζωικά απόβλητα στον ποταμό Λούρο

lazopoulos gynaikes 44- new
MEDIA

Αιχμηρός Λάκης Λαζόπουλος: «Οι γυναίκες αυτή τη στιγμή κρατάνε τη χώρα όρθια, είναι ο Άγνωστος Στρατιώτης μας» (Video)

ispania valencia ekdilosi mnimis – new
ΚΟΣΜΟΣ

Σε τεταμένο κλίμα οι εκδηλώσεις στη μνήμη των θυμάτων στην Ισπανία, ένα χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες

1 / 3