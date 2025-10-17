Νέες ταυτότητες: Ραντεβού… ούτε για δείγμα – «Βραχυκύκλωμα» στην Αττική χωρίς εμφανή λύση

Σε… ακραίες λύσεις υποχρεώνονται να καταφύγουν οι πολίτες που καλούνται να βγάλουν νέες ταυτότητες – καθώς από τις 3 Αυγούστου 2026 παύει να ισχύει το παλιό έγγραφο – αφού στα αστυνομικά τμήματα της Αττικής δεν υπάρχει ραντεβού ούτε για δείγμα.

Σύμφωνα με το id.gov.gr, μέχρι και τις 12 Απριλίου, όποιος αναζητά ραντεβού για να εκδώσει νέα ταυτότητα, πέφτει στο… απόλυτο κενό, καθώς όλες οι ημερομηνίες είναι κλεισμένες. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ειδικά όσοι κάτοικοι της Αθήνας χρειάζεται να βγάλουν νεά ταυτότητα – π.χ. για να ταξιδέψουν στο εξωτερικό – υποχρεώνονται να μετέλθουν κόλπων που θα ζήλευε μέχρι και ο πολυμήχανος Οδυσσέας, καθώς πηγαίνουν σε επαρχιακές πόλεις ή νησιά του Αργοσαρωνικού, όπου ακόμα υπάρχουν «ανοιχτές» ημερομηνίες.

Το ακόμα πιο ανησυχητικό, ωστόσο, είναι ότι η… μαύρη τρύπα της Αττικής στην έκδοση των νέων ταυτοτήτων δεν δείχνει να μικραίνει, παρά τις όποιες προσπάθειες γίνονται από την ΕΛ.ΑΣ.: όταν εμφανίζονται όλες οι ημερομηνίες κλεισμένες για διάστημα 6 μηνών, είναι εμφανές ότι κάτι δεν πήγε καλά εξαρχής καθώς το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στον νομό όπου κατοικεί σχεδόν το 50% του πληθυσμού της χώρας, οπότε εκ των πραγμάτων θα έπρεπε να υπάρξει μέριμνα για μεγαλύτερο όγκο αιτήσεων

Πηγές της αστυνομίας παραδέχονται το πρόβλημα και εξηγούν ότι προσπαθούν να το λύσουν με παράταση του ωραρίου της υπηρεσίας έκδοσης ταυτοτήτων και περισσότερο προσωπικό, ωστόσο, επίσης παραδέχονται ότι η κατάσταση δύσκολα θα παρουσιάσει εμφανή βελτίωση μέσα στο επόμενο διάστημα, καθώς η ζήτηση για ραντεβού υπερκαλύπτει την όποια επιπλέον προσφορά. Επίσης, εξηγούν ότι για πολίτες που έχουν πραγματική ανάγκη έκδοσης νέας ταυτότητας άμεσα μπορεί να υπάρξουν εμβόλιμα ραντεβού, αλλά θα πρέπει να αποδείξουν το επείγον του πράγματος.

Από την πλευρά τους, οι πολίτες προσπαθούν να βρουν άκρη στο… αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί, είτε ελπίζοντας σε ακύρωση ραντεβού – οπότε η ημερομηνία και ώρα «ανοίγουν», αν και συνήθως κλείνουν σε δευτερόλεπτα – είτε αναζητώντας ραντεβού σε αστυνομικά τμήματα μακρία από τον τόπο κατοικίας τους. Πολλοί δεν κρύβουν την αγανάκτησή τους για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, ενώ κάποιοι άλλοι απορούν και για το γεγονός ότι πλέον, σύμφωνα με παραδοχή της αστυνομίας, χρειάζονται από 7 ως 10 εργάσιμες ημέρες μέχρις ότου πάρουν τη νέα ταυτότητα στα χέρια τους

Αυτό που επισημαίνεται επίσης είναι ότι τα συναρμόδια υπουργεία πληροφορούν απλώς ότι μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περίπου 2,6 εκατομμύρια νέες ταυτότητες, ωστόσο, δεν υπάρχουν real time στοιχεία για τους χρόνους αναμονής μέχρι να κλειστεί το ραντεβού. Η ουσία είναι ότι με αυτούς τους ρυθμούς εκτιμάται ότι είναι πρακτικά αδύνατον να έχουν εκδώσει όλοι οι πολιτες νέα ταυτότητα μέχρι τις 3 Αυγούστου, οπότε το «μπαλάκι» περνά στην κυβέρνηση και την ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να δουν πώς μπορεί να λυθεί το απερίγραπτο αυτό «μποτιλιάρισμα».

Διαβάστε επίσης

Μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ: «Από πότε σκούπες και λάμπες έγιναν είδη πρώτης ανάγκης;» λέει ο πρόεδρος της ΕΕΚΕ

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 15χρονος κατηγορεί συνομήλικό του ότι τον χτύπησε και τον παρενόχλησε σεξουαλικά μαζί με μια 13χρονη

Φοινικούντα: Προμελετημένο έγκλημα «βλέπουν» οι αρχές – Άρση τηλεφωνικού απορρήτου για το διπλό φονικό (videos)