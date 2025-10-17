Φοινικούντα: Προμελετημένο έγκλημα «βλέπουν» οι αρχές – Άρση τηλεφωνικού απορρήτου για το διπλό φονικό (videos)

Ως ένα προμελετημένο έγκλημα αντιμετωπίζουν πλέον οι αρχές τη διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα, αποκλείοντας να πρόκειται για μία απόπειρα εκβίασης ή εκφοβισμού που εξελίχθηκε σε έγκλημα.

«Κλείδι» για το συγκεκριμένο συμπέρασμα αποτελούν οι απόπειρες που είχαν προηγηθεί αλλά και ο σχεδιασμός που προηγήθηκε και ακολούθησε.

Συγκεκριμένα, η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε σύνδεση με την προγενέστερη επίθεση σε βάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που είχε σημειωθεί στις 7 Σεπτεμβρίου έξω από το κατάστημά του στη Φοινικούντα.

Κατά τη συγκεκριμένη επίθεση, ο 22χρονος που παραδόθηκε οικειοθελώς στις Αρχές, πλησίασε πεζός και τον πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι με αεροβόλο, τραυματίζοντάς τον ελαφρά χάρη σε εξοστρακισμό της σφαίρας. Τότε ο 68χρονος είχε καταθέσει στις Αρχές ότι δεν είχε διαφορές με κανέναν και αγνοούσε ποιος θα μπορούσε να τον θέλει νεκρό.

Το γεγονός ότι η δεύτερη επίθεση, στις 5 Οκτωβρίου στρεφόταν εκ νέου εναντίον του, οδήγησε τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για προμελετημένο σχέδιο με πιθανή ηθική αυτουργία, καθώς ο δράστης γνώριζε με ακρίβεια το σημείο, τον χρόνο και τη διαρρύθμιση του χώρου.

Σύμφωνα μα την ΕΡΤ, από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μέσω καμερών ασφαλείας σε Φοινικούντα, Πύλο, Κυπαρισσία και Καλαμάτα, εντοπίστηκε η διαδρομή του λευκού scooter, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες, χαρτογραφήθηκε η επιστροφή στην Αθήνα του φερόμενου φυσικού αυτουργού και τέθηκε υπό στενή παρακολούθηση.

Αντίστοιχα, για τον 22χρονο έχει διαπιστωθεί ότι πήγε στα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας και από εκεί επέστρεψε στην Αθήνα, δεν έχει διαπιστωθεί ακόμη ο τρόπος μετάβασης όμως από την Φοινικούντα έως την Καλαμάτα καθώς από τις Αρχές αμφισβητείται η εκδοχή που έδωσε ο νεαρός κατηγορούμενος ότι κολύμπησε και περπάτησε δηλαδή μία απόσταση περίπου 60 χλμ. και αυτό είναι μέρος ακόμη της συνεχιζόμενης έρευνας που προσπαθούν να βρουν απαντήσεις οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών και της Ασφάλειας Καλαμάτας.

Αρση τηλεφωνικού απορρήτου

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η διπλή δολοφονία να έγινε κατόπιν εντολής τρίτου προσώπου. Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών ζήτησε άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου προκειμένου να προχωρήσει η έρευνα.

«Περιμένουμε αρκετές απαντήσεις από προανακριτικές ενέργειες που είχαν ήδη κάνει οι αστυνομικοί, όπως άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, βιντεοληπτικό υλικό που έχουμε στην κατοχή μας και δεν έχει αναλυθεί. Πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ότι εμπλέκονται ένα ή περισσότερα άτομα, κάτι που δεν έχει αποκλειστεί. Το κίνητρο όπως περιγράφεται στη δικογραφία είναι απόπειρα εκβίασης και απόσπασης ρημάτων, χωρίς να έχει αποδειχτεί κάτι μέχρι στιγμής», είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προκύπτει ένα «περίεργο τρίγωνο επικοινωνίας» με δύο ακόμα άτομα να προστίθενται στον κύκλο των ερευνών. Ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός φαίνεται λίγα λεπτά πριν από το φονικό να καλεί κάποιον στο τηλέφωνο, κάτι που ανέφερε προφορικά στους αστυνομικούς ο φερόμενος φυσικός αυτουργός για τον φίλο του. Μάλιστα φαίνεται να προκύπτει ακόμη μία μυστηριώδης κλήση.

Το τηλέφωνο του φερόμενου ως φυσικού αυτουργού είναι στη διάθεση των αρχών και αναλύεται, ενώ ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός που παραδόθηκε οικειοθελώς στην αστυνομία, φρόντισε να ξεφορτωθεί το κινητό του τηλέφωνο. Ισχυρίστηκε ότι βράχηκε και ότι το πέταξε σε υπόνομο στην περιοχή όταν έφυγε από το κάμπινγκ, όμως οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ψεύδεται, καθώς το κινητό του εξέπεμπε σήμα έως την Αθήνα και κάποια στιγμή ενώ ήταν στην Καλλιθέα έπαψε να εκπέμπει.

