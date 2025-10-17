search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 09:18
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

17.10.2025 08:10

Με 12 κατηγορίες στο εδώλιο ο αστυνομικός της Βουλής και η σύζυγός του για την κακοποίηση των παιδιών τους 

17.10.2025 08:10
astynomikos vouli

Για τις 7 Ιανουαρίου του 2026 έχει προγραμματιστεί η δίκη για τον πρώην αστυνομικό της Βουλής, ενώ στο εδώλιο μαζί του θα είναι και η σύζυγός του, επίσης κατηγορούμενη για κακουργηματικές πράξεις. Και οι δύο αποτάχθηκαν πριν από λίγες ημέρες από την ΕΛ.ΑΣ, όπως αναμενόταν άλλωστε.

Ο 46χρονος αντιμετωπίζει 12 βαρύτατες κατηγορίες οι οποίες αποτυπώνονται στην εισαγγελική πρόταση του Εφέτη Αθηνών. Σύμφωνα λοιπόν με τον Δικαστικό λειτουργό ο πρώην αστυνομικός της Βουλής κατηγορείται για «βιασμό κατ’ εξακολούθηση, για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση κατά συρροή», κατηγορία που βαραίνει και τη σύζυγό του.

Επίσης το ζευγάρι κατηγορείται για «κατάχρηση ανηλίκου από οικείο, κατ’ εξακολούθηση, κατά συρροή και για γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών από ανιόντα κατ’ εξακολούθηση κατά συρροή».

Οι υπόλοιπες κατηγορίες βαρύνουν αποκλειστικά τον 46χρονο και σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση είναι «πορνογραφία ανηλίκων (παραγωγή κατοχή) με χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του, κατ’ εξακολούθηση. Ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση κατά συρροή, ενδοικογενειακή παράνομη βία ενώπιον ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, ενδοεικογενειακή παράνομη βία σε βάρος ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση κατά συρροή, οπλοφορία κατ’ εξακολούθηση, οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση και παράνομη οπλοκατοχή».

Επίσης ο Εισαγγελέας προτείνει να διατηρηθούν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης, προσέγγισης, συναναστροφής και επικοινωνίας με τα ανήλικα παιδιά της συζύγου του πρώην αστυνομικού μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες το ζευγάρι αποτέλεσε παρελθόν από την ΕΛ.ΑΣ μετά την ακρόασή τους.

Η σύζυγος προσήλθε με τους γονείς και τον δικηγόρο της ενώ ο 46χρονος που παραμένει προφυλακισμένος στις φυλακές Τρίπολης εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο του.

Η απόφαση του Πειθαρχικού ήταν οριστική απόταξη, που σημαίνει πως δεν θα λαμβάνουν πλέον αποδοχές από το Δημόσιο.

Και οι δυο προσέφυγαν  στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Του Βασίλη Διαμαντάτου

