16.10.2025 19:54

MRB: 6 στους 10 λένε ναι σε εκδηλώσεις στον Άγνωστο Στρατιώτη – Στα τάρταρα η εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, το 32% θα ψήφιζε Καρυστιανού

16.10.2025 19:54
ekloges-kalpi-1-new

Την «ακτινογραφία» των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων, την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, την εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη με αφορμή Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ, το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και την υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, καταγράφει η δημοσκόπηση της MRB που παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης στο κανάλι Open. Στις 14,2 μονάδες προσδιορίζεται το προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ, ενώ η Μαρία Καρυστιανού θα μπορούσε να φτάσει ως το 32% αν έπαιρνε την απόφαση να φτιάξει κόμμα. Τι λένε οι πολίτες για κόμμα Τσίπρα, Σαμαρά.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει το 21,5 ενώ το ΠΑΣΟΚ 10,6%.

Αναλυτικά η πρόθεση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 21,5%
ΣΥΡΙΖΑ: 3,3%
ΠΑΣΟΚ: 10,6%
ΚΚΕ: 6,6%
Ελληνική Λύση: 9,3%
Πλεύση Ελευθερίας: 7,2%
Νίκη: 1,3%
Φωνή λογικής: 4%
ΜέΡΑ25: 2,1%
Νέα Αριστερά: 1,5%
Κίνημα Δημοκρατίας: 2,2%
Άλλο κόμμα: 7,2%
Αδιευκρίνιστη ψήφος: 23,2%

Αναγωγή στο σύνολο

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει του 28% το ΠΑΣΟΚ 13,8% η Ελληνική Λύση 12,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 9,4% το ΚΚΕ 8,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ 4,3%

Νέα Δημοκρατία: 28%
ΣΥΡΙΖΑ: 4,3%
ΠΑΣΟΚ: 13,8%
ΚΚΕ: 8,6%
Ελληνική Λύση: 12,1%
Πλεύση Ελευθερίας: 9,4%
Νίκη: 1,7%
Φωνή λογικής: 5,2%
ΜέΡΑ25: 2,7%
Νέα Αριστερά: 2%
Κίνημα Δημοκρατίας: 2,9%
Άλλο κόμμα: 9,3%

Πόσοι θα ψήφιζαν Καρυστιανού

Για την Μαρία Καρυστιανού και για την δημοτικότητά της, το 50% έχει ευνοϊκή γνώμη, το 24,9% μη ευνοϊκή ενώ το 25,1% δεν μπορεί να απαντήσει.

Το 51,1% δηλώνει ότι δεν πρέπει να ασχοληθεί με την πολιτική αλλά να συνεχίσει να αγωνίζεται μόνο για το θέμα των Τεμπών. το 15,7% λέει να ασχοληθεί με την πολιτική και να φτιάξει δικό της κόμμα, το 13,1% λέει να ασχοληθεί αλλά συμμετέχοντας σε κάποιο υπάρχον ή άλλο νέο κόμμα, το 10% «τίποτα από όλα αυτά» και το 6,6% δεν ξέρει, δεν απαντά.

Σε περίπτωση που κάνει κόμμα πάντως, το 32% σίγουρα ή μάλλον θα το ψήφιζε ενώ το 56,7% μάλλον ή σίγουρα δεν θα το ψήφιζε.

Το 21,8% θα ψήφιζε Τσίπρα

Για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κόσμος αξιολογεί την παραίτησή του από βουλευτή θετικά, σε ποσοστό 47.9%. Αρνητικά την αξιολογεί το 36,6%.

Ωστόσο το 73,4% δεν θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον κύριο Τσίπρα, ενώ το 21,8% είναι θετικά προσκείμενο στο ενδεχόμενο να τον ψηφίσει.

Οκτώ στους δέκα λένε όχι σε Σαμαρά

Στην ερώτηση πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά, το 79,6% απάντησε αρνητικά. Το 15,9% δηλώνει πως θα το ψήφιζε.

Ειδικότερα, το 3,4% σίγουρα θα τον ψήφιζε, το 12,5% «μάλλον», το 14,7% «μάλλον» δεν θα ψήφιζε και το 64,9% «σίγουρα» δεν θα ψήφιζε.

Ρούτσι, Άγνωστος Στρατιώτης, Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

Για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι οι πολίτες σχολίασαν τους χειρισμούς της κυβέρνησης αρνητικά σε ποσοστό 62,5% και θετικά 29,5%

Τους χειρισμούς της Δικαιοσύνης, στο ίδιο ερώτημα, το 49,9% απάντησε αρνητικά ενώ θετικά απάντησε το 42,3%

Για το αν πρέπει να γίνονται εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη 6 στους 10 (59%) είπαν ναι, το 32,9% απαντά «όχι».

Στην ερώτηση για την απόφαση να αναλάβει το υπουργείο Άμυνας την προστασία του μνημείου, το 56,6% την αξιολογεί αρνητικά.

Για τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών το 71,5% δηλώνει ότι δε θα τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.

Για τις μεγάλες υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος και τη Δικαιοσύνη, το 72,2% δεν εμπιστεύεται τη δικαστική εξουσία.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αν πιστεύουν πως θα αποδοθεί Δικαιοσύνη το 72,3% πιστεύει πως όχι.

Καταλληλότερο πρωθυπουργό βλέπει τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 22,6%

Ακολουθούν:

  • Κυριάκος Βελόπουλος 8,1%
  • Ζωή Κωνσταντοπούλου 7,4%
  • Νίκος Ανδρουλάκης 4,8%
  • Αφροδίτη Λατινοπούλου 2,4%
  • Άλλος 13,9%
  • Κανένας 28%
