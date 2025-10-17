Σεισμός στην Κρήτη: 4,1 Ρίχτερ «ταρακούνησαν» το πρωί τα Φαλάσαρνα

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 06:55 το πρωί της Παρασκευής (17/10) στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κρήτης, πολύ κοντά στο νησί.

Σύμφωνα με τη μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 31,3 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο της δόνησης ήταν 54 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά των Φαλασάρνων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή κάποιος τραυματισμός.

