«Κόλαση» στον Κηφισό: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα, λόγω τροχαίων

Αδιανόητο μποτιλιάρισμα επικρατεί στον Κηφισό, και στα δύο ρεύματα, λόγω τροχαίων που συνέβησαν κατά τις πρώτες πρωϊνές ώρες.

Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Πειραιά, ο οδηγός μιας νταλίκας έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το βαρύ όχημα να πέσει στις προστατευτικές μπάρες στο ύψος της Λένορμάν. Από τη σύγκρουση οι μπάρες ξηλώθηκαν και πέρασαν και στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να κλείσει η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας προς Λαμία. Η Τροχαία έχει κλείσει και τις δύο λωρίδες προς Πειραιά, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται μόνο από τη δεξιά, με αποτέλεσμα να υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Λίγο αργότερα, στο ρεύμα προς Κηφισιά σημειώθηκε καραμπόλά στο ύψος των ΚΤΕΛ, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί. Η κίνηση διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία και οι οδηγοί καλούνται να δείξουν περισσότερη υπομονή από το σύνηθες, καθώς η πρωινή έχει επιτείνει τα προβλήματα στους δρόμους της πρωτεύουσας.

