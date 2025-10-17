Δήμαρχος Μεγίστης στο topontiki.gr: «Σε θέματα υγείας δεν κοιτάς σημαία» – Εξηγεί γιατί πήγε στην Τουρκία για ακτινογραφία

Ένα κάταγμα στο χέρι του δημάρχου Καστελόριζου, Νίκου Ασβέστη, ήταν αρκετό για να αποκαλύψει τη γύμνια του συστήματος υγείας στο ακρητικό νησί, αλλά και να προκαλέσει ποικίλα σχόλια, για την απόφαση του δημάρχου να ζητήσει ιατρική περίθαλψη στην Τουρκία.

Μιλώντας ο ίδιος στο topontiki.gr εξήγησε τον λόγο που τον ανάγκασαν να μεταβεί στη γειτονική χώρα την ώρα που το Υπουργείο Υγείας αδυνατεί να καλύψει ιατρικές θέσεις στο νησί. «Αναγκάστηκα να μεταβώ στην Τουρκία αυθημερόν για μια ακτινογραφία στο χέρι μου που το χτύπησα γιατί στο νοσοκομείο εδώ δεν υπάρχει ακτινολόγος για να λειτουργήσει το μηχάνημα και να κάνει γνωμάτευση. Πήγα σε 15 λεπτά έβγαλα ακτινογραφία είδαμε ότι ήταν ένα κάταγμα μου το έδεσαν και επέστρεψα.

Μετά την επιβεβαίωση πήγα στο νοσοκομείο στη Ρόδο όπου έβγαλα και εκεί ακτινογραφία και μου τοποθέτησαν νάρθηκα. Ακτινολογικό μηχάνημα υπάρχει στο νοσοκομείο αλλά δεν υπάρχει ακτινολόγος ή άλλο ιατρικό προσωπικό για να το χρησιμοποιήσει και να γνωματεύσει». Σύμφωνα με τον δήμαρχο στο νησί υπάρχουν δυο αγροτικοί ιατροί που δεν έχουν δικαίωμα γνωμάτευσης με αποτέλεσμα να γίνονται πολλές αεροδιακομιδές.

«Έχουμε έναν γιατρό γενικής ιατρικής που είναι συνταξιούχος και η σύμβαση που έχει με το Υπουργείο Υγείας λήγει σύντομα και που δεν έχει δικαίωμα για επίσημες διαγνώσεις. Η προκήρυξη θέσης γενικής ιατρικής από το Υπουργείο Υγείας παραμένει άγονη καθώς κανείς δεν εκδηλώνει ενδιαφέρον. Έτσι οι ασθενείς ειδικά σε επείγοντα περιστατικά, αναγκάζονται να αναζητήσουν ιατρική φροντίδα στην Τουρκία. Καθώς δεν μπορούν να περιμένουν 3 με 4 ώρες για αεροδιακομιδή. Όταν είναι θέμα υγείας δεν κοιτάς καμία σημαία» τονίζει στο topontiki.gr ο κ. Ασβέστης.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο το υπουργείο Υγείας θα πρέπει να δώσει κίνητρο σε κάποιον γιατρό για να έρθει στο νησί. «Ο Δήμος έχει λάβει απόφαση να παρέχει 1.000 ευρώ μηνιαίως ως κίνητρο σε γιατρούς γενικής ιατρικής, επιπλέον των 500 ευρώ που ήδη δίνονται. Ο Δήμος παρέχει επίσης στέγαση στους γιατρούς. Έχει υποβληθεί αίτημα στο Υπουργείο Υγείας για την παροχή εφάπαξ ποσού 15.000 ευρώ σε γιατρό γενικής ιατρικής, ώστε να αποτελέσει σοβαρό κίνητρο για την προσέλκυση στο νησί. Αν έρθει ένας γιατρός γενικής ιατρικής αμέσως μπορεί να αποτρέψει μια με δυο αεροδιακομιδές και έτσι καλύπτεται άμεσα το κόστος των προτεινόμενων κινήτρων με αποτέλεσμα και το κράτος να βγαίνει κερδισμένο».

Σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Καστελόριζου απαντώντας σε διάφορους χρήστες που σχολίασαν την απόφασή του να μεταβεί εσπευσμένα στην Τουρκία για εξετάσεις μετά από το χτύπημα στο χέρι του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι: «Διαβάζω σχόλια που υποστηρίζουν ότι «κακώς οι ασθενείς μεταβαίνουν απέναντι».

Θα ήθελα να τονίσω πως όσοι εκφράζουν τέτοιες απόψεις, το πράττουν εκ του ασφαλούς, χωρίς να γνωρίζουν τη δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι κάτοικοι του Καστελλόριζου, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες.

Όταν ένας συμπολίτης μας αντιμετωπίζει επείγον πρόβλημα υγείας, συχνά αναγκάζεται να περιμένει ώρες μέχρι να φτάσει το πλοίο ή το ελικόπτερο για τη διακομιδή του — το οποίο, στις περισσότερες περιπτώσεις, καθυστερεί τουλάχιστον τέσσερις ώρες.

Ας μην ξεχνάμε ότι τα ατυχήματα και οι ασθένειες δεν προγραμματίζονται. Μιλάμε για θέματα ζωής και υγείας, όπου κάθε λεπτό έχει σημασία.

Πέρα όμως από τα επείγοντα περιστατικά, υπάρχουν και οι καθημερινές ανάγκες. Για να κάνει ένα παιδί ένα απλό εμβόλιο ή για να το δει παιδίατρος, οι γονείς αναγκάζονται να μετακινηθούν μέχρι τη Ρόδο.

Αντίστοιχα, οι ευκαιρίες των παιδιών μας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι περιορισμένες σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη.

Τους χειμερινούς μήνες, εξαιτίας των απεργιών ή των δυσμενών καιρικών συνθηκών, το νησί μπορεί να μείνει χωρίς βασικά είδη διατροφής, όπως οπωροκηπευτικά, βρεφικό γάλα και άλλα απαραίτητα αγαθά. Αυτές είναι οι πραγματικές συνθήκες ζωής των κατοίκων των ακριτικών μας νησιών.

Οι δημότες της Μεγίστης είναι εκείνοι που, με υπομονή, επιμονή και αγάπη για τον τόπο τους, κρατούν το Καστελλόριζο ελληνικό. Είναι οι οικογένειες που, παρά τις δυσκολίες, παραμένουν εδώ, μεγαλώνουν τα παιδιά τους και στηρίζουν την παρουσία της πατρίδας μας στα ανατολικότερα σύνορά της. Αξίζουν, επομένως, σεβασμό, στήριξη και ενίσχυση, όχι άκριτη κριτική».

Του Βασίλη Διαμαντάτου

