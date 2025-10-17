search
Σοκ στα Ιωάννινα: Εκπαιδευτικός κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση 10χρονης μαθήτριας

sexoualiki_kakopoiisi_new
pixabay.com

Νέα υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης ανήλικου παιδιού καταγγέλθηκε στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, μία 10χρονη μαθήτρια φέρεται να έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από εκπαιδευτικό σε δημοτικό σχολείο.

Σύμφωνα με το epirusgate.gr, βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική έρευνα με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο ευσταθούν οι καταγγελίες σε βάρος του εκπαιδευτικού, ώστε να προχωρήσει ή όχι η αντίστοιχη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Το περιστατικό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, συνέβη πριν από λίγες ημέρες, με την Αστυνομία να παρεμβαίνει αυτεπάγγελτα, ενώ έγιναν και οι απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά του κοριτσιού.

Ο καταγγελλόμενος εκπαιδευτικός έχει μετακινηθεί προσωρινά από το σχολείο του τις τελευταίες ημέρες και έχει τεθεί σε υπηρεσία της τοπικής Εκπαίδευσης.

Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση των εκπαιδευτικών του σχολείου, οι οποίοι ζητούν την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης, καθώς φέρεται να έχουν γίνει και στο παρελθόν άλλες προκαταρκτικές έρευνες σε βάρος του συγκεκριμένου προσώπου, οι οποίες όμως δεν είχαν καταλήξει κάπου.

