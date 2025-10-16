search
16.10.2025 21:41

Φοινικούντα: Συνεχίζεται το θρίλερ της διπλής δολοφονίας – Οι αλληλοκατηγορίες, τα θολά σημεία και οι διαθήκες του 68χρονου

16.10.2025 21:41
foinikounta new

Μυστήριο καλύπτει τα κίνητρα της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας με τα θολά σημεία της υπόθεσης να παραμένουν, παρά τη σύλληψη του φερόμενου ως εκτελεστή και του συνεργού του, που συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται.

Ο φερόμενος ως εκτελεστής υποστηρίζει ότι τους δύο άνδρες τους σκότωσε ο φίλος του.

«Φτάσαμε στο κάμπινγκ και εγώ τον περίμενα απ’ έξω. Μπήκε μέσα μόνος του. Τον είδα μετά από λίγο να βγαίνει τρέχοντας και μου είπε ότι έγινε μ… Ανέβηκε στο μηχανάκι και αμέσως φύγαμε. Λίγο πιο κάτω αρχίσαμε να τσακωνόμαστε και τον άφησα σε ένα σημείο. Πήρα το μηχανάκι και σηκώθηκα και έφυγα. Δεν είχα εγώ κανένα λόγο να σκοτώσω κανέναν, δεν το έκανα εγώ».

Τι ισχυρίζεται ο 22χρονος «συνεργός»

Από την άλλη πλευρά, ο 22χρονος που παραδόθηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ επικαλείται το ακριβώς αντίθετο.

«Μίλησα στον φίλο μου (τον άλλον 22χρονο) και αποφασίσαμε να πάμε μαζί και να τον απειλήσουμε. Να του ζητήσουμε χρήματα. Μπήκε εκείνος μέσα. Δεν γνώριζα ότι είχε όπλο και ότι θα προχωρούσε σε δολοφονία».

Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο 22χρονος, όταν αποκάλυψε στον 22χρονο Ελληνοβρετανό φίλο του για την κακοποίηση που υπέστη εκείνος του είπε: «Τι λες ρε φλώρε; Θα πάμε μαζί αυτή τη φορά και θα τον κάνω εγώ να του φύγει το κλαπέτο, θα τα κανονίσω όλα εγώ».

Τι λέει ο ανιψιός, αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας

Ο μοναδικός επιζών και αυτόπτης μάρτυρας του μακελειού, ο ανιψιός του 68χρονου υπέδειξε ωστόσο τον 22χρονο Ελληνοβρετανό ως τον εκτελεστή. Και περιγράφει πώς γλίτωσε από τα χέρια του.

«Εγώ κοιτώντας πίσω είδα ότι ο άνδρας στόχευε προς το μέρος μου, καθώς είχα τρέξει πιο γρήγορα και ήμουν μπροστά από τον επιστάτη. Νομίζω ότι άκουσα ή έναν ή δυο ακόμα πυροβολισμούς, που έριξε προς τα εμένα. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Έτρεχα, όσο πιο γρήγορα μπορούσα».

Αν και η ΕΛ.ΑΣ στην ανακοίνωση που εξέδωσε μιλά για εξιχνίαση της υπόθεσης, πληροφορίες του MEGA αναφέρουν ότι τίποτα δεν έχει ακόμα τελειώσει καθώς σημαντικά στοιχεία αναμένεται να προκύψουν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αλλά και από τις περίπου 300 κάμερες που έχουν πιάσει τη διαδρομή και τις κινήσεις των δραστών.

Οι διαθήκες του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναλύουν προσεκτικά τις δύο διαθήκες του 68χρονου επιχειρηματία αλλά και τις διαφορές τους.

«Στη δεύτερη διαθήκη έβγαλε εκτός την ανιψιά και άφηνε αποκλειστικά την περιουσία του, στον γιο μου και στον επιστάτη. Δεν μου είπε το περιεχόμενο απλά μου είπε ότι είχε νευριάσει με την ανιψιά του γιατί όλο του ζήταγε χρήματα», λέει η μητέρα του ανιψιού του 68χρονου.

Η ανιψιά του εκλιπόντος ωστόσο φέρεται να έχει καταθέσει ότι μια κλοπή περίπου 20.000 ευρώ που έγινε πριν από 4 χρόνια, είχε γίνει η αφορμή να χαλάσουν προσωρινά οι σχέσεις ανιψιού και θείου.

«Ο θείος μου τότε κατηγορούσε συνέχεια τον ανιψιό του, ότι είχε σχέση με αυτή την κλοπή και μάλιστα μου είχε πει ότι, θα φτιάξει γράμματα στα οποία θα έγραφε ότι, αν πάθαινε κάτι, θα θεωρούσε υπεύθυνο τον ανιψιό. Τον φοβόταν πολύ γιατί σε περίπτωση που πάθαινε κάτι, ο ανιψιός θα έπαιρνε τη μερίδα του λέοντος από την περιουσία. Παρ’ όλα αυτά όμως τα τελευταία δύο-τρία χρόνια οι δυο τους, είχαν έρθει ξανά κοντά».

Συγγενείς 68χρονου:Αίτημα για αναπαράσταση του εγκλήματος

Μέσα από την αναπαράσταση, η αδελφή του εκλιπόντος επιθυμεί να φωτίσει τις σκοτεινές γωνίες της υπόθεσης προκειμένου να ξεκαθαριστεί ποιος από τους δύο 22χρονους είναι τελικά αυτός που τράβηξε την σκανδάλη μιας και οι δύο κατηγορούμενοι συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται.

Οι δύο νεαροί που έχουν συλληφθεί θα βρεθούν και πάλι στο κάμπινγκ μαζί με τον ανιψιό του 68χρονου και μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα ώστε να αναπαραστήσουν ακριβώς το τι συνέβη το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

