Πώς έγινε το διπλό φονικό στη Φοινικούντα – Η κατάθεση του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στην ΕΛ.ΑΣ.

Τις στιγμές τρόμου που βίωσε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, περιέγραψε ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του διπλού φονικού στη Φοινικούντα και ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, στην κατάθεσή του στις Αρχές.

Ο ίδιος αναφέρθηκε σε όσα προηγήθηκαν της διπλής δολοφονίας, ενώ στάθηκε και στο πώς κατάφερε να ξεφύγει, με την περιγραφή του να σοκάρει.

Όσα κατέθεσε στις Αρχές ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της διπλής δολοφονίας

Συγκεκριμένα, στην κατάθεση που έδωσε στην ΕΛ.ΑΣ. ο ανιψιός του 68χρονου θύματος είπε: «Περί την 20.20 βρισκόμουν στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και μέσα στη ρεσεψιόν βρισκόταν και ο θείος μου ενώ ο… (σ.σ. αναφέρει το όνομα του επιστάτη) ήταν έξω από το δωμάτιο της ρεσεψιόν στα ψυγεία. Τα παντζούρια των παραθύρων της ρεσεψιόν ήταν ανοικτά και είδα έναν άντρα να περπατάει από την είσοδο του χώρου του κάμπινγκ και να έρχεται προς τη ρεσεψιόν. Ο άντρας αυτός φορούσε κοντομάνικο λευκό πουκάμισο με ρίγες , χρώματος ή μαύρο, ή μπλε, ή γκρι, ήταν αρκετά ξανθός, με κοντό μαλλί, και φορούσε και ένα τσαντάκι υφασμάτινο μαύρο χιαστί στο σώμα του. Δε θυμάμαι αν φορούσε βερμούδα ή παντελόνι, αλλά σίγουρα δεν ήταν τζιν. Εκείνη την ώρα ετοιμαζόμασταν να κλείσουμε. Συνήθως το κάμπινγκ αυτή την περίοδο, κλείνει περίπου από 20.30 έως 21.00. Ο… (σ.σ. αναφέρει όνομα επιστάτη) γενικά έβριζε και πείραζε τον κόσμο. Τότε, λοιπόν, αφού αυτός ο άνδρας που σας περιέγραψα πλησίασε προς τη ρεσεψιόν , ο … (σ.σ. επιστάτης) είπε κοροϊδευτικά “Πού πάει αυτό;”, αναφερόμενος σε αυτόν τον άντρα που σας λέω. Εμένα με έπιασαν τα γέλια».

«Ο άντρας δεν έμοιαζε για Έλληνας, ούτε για Γερμανός, και είπε απευθυνόμενος προς τον θείο μου, σε όχι καλά αγγλικά: “You have a place to stay? Is there any place for me?”. (σ.σ. Έχετε κάποιο μέρος για να μείνω;). Τότε ο θείος μου του απάντησε με ειρωνικό ύφος “What place?” (σ.σ. Τι μέρος;). Και γελούσε και τότε ακούω ένα μπαμ και τότε κατάλαβα ότι αυτός ο άντρας πυροβόλησε το θείο μου. Ο θείος μου, που καθόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή, πίσω από το γραφείο του, πρόλαβα να δω ότι σηκώθηκε και τότε άκουσα και δεύτερο μπαμ και κατάλαβα ότι τον πυροβόλησε και δεύτερη φορά. Εγώ βρισκόμουν μέσα στη ρεσεψιόν μπροστά από το τζάκι. Ο… (σ.σ. επιστάτης) στεκόταν στην πόρτα, μέσα στη ρεσεψιόν», συνέχισε ο ανιψιός του 68χρονου, ενώ αμέσως μετά περιέγραψε το πώς ο ίδιος κατάφερε να ξεφύγει.

«Με το που άκουσα τους πυροβολισμούς άρχισα να τρέχω και φώναξα και στον… (σ.σ. επιστάτη) να τρέξει και άρχισε και αυτός να τρέχει. Βγαίνοντας από τη ρεσεψιόν εγώ έτρεξα προς τα αριστερά και ο… (σ.σ. επιστάτης) προς τα ψυγεία και φαινόταν ότι θόλωσε, και εγώ τον προέτρεψα να τρέξει και άρχισε να τρέχει προς το μέρος μου. Ταυτοχρόνως , φώναζα “βοήθεια” και “help”, αλλά δε βρισκόταν κανείς άλλος εκεί στο σημείο αυτό. Καθώς έτρεχα άκουσα δύο ή τρεις πυροβολισμούς που έριξε ο άγνωστος άντρας αυτός στον… (σ.σ. επιστάτη) και κατάλαβα ότι ο… (σ. σ. επιστάτης) έπεσε στο έδαφος. Εγώ κοιτώντας πίσω είδα ότι ο άντρας αυτός στόχευε προς το μέρος μου, που εγώ είχα τρέξει πιο γρήγορα και ήμουν μπροστά από τον… (σ.σ. επιστάτη). Νομίζω ότι άκουσα ή έναν ή δύο ακόμα πυροβολισμούς που έριξε προς τα εμένα. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Έτρεχα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Κάποια στιγμή γλίστρησα και έπεσα. Νομίζω επειδή είχα τρέξει πολύ γρήγορα και δεν με προλάβαινε, τον είδα να γυρνάει προς τα πίσω. Εγώ έτρεξα μέχρι το εστιατόριο του κάμπινγκ και είπα να πάρουν τηλέφωνο την αστυνομία», είπε.

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του, ο ανιψιός του 68χρονου αναφέρθηκε στον θείο του, τον οποίο χαρακτήρισε «οξύθυμο» και «ειρωνικό», προσθέτοντας ότι «τσακωνόταν με πολλούς».

«Ο θείος μου… (σ.σ. αναφέρει όνομα) ήταν οξύθυμος, ειρωνικός και τσακωνόταν με πολλούς. Μαζί μου ήταν κομπλέ επειδή πήγαινα με τα νερά του και ήξερα τις ιδιοτροπίες του. Εάν του έλεγα κάτι, πιθανό να τσακωνόταν και πολύ εύκολα μαζί μου. Το κάμπινγκ στη Φοινικούντα είναι ιδιοκτησίας κατά 51% του θείου μου και κατά 49% δικό μου. Εγώ δεν ήθελα να πολυασχολούμαι με το κάμπινγκ και το διαχειριζόταν ο θείος μου. Για αυτό και του μετέφερα το επιπλέον 1% και υπέγραψα ότι αυτός είναι διευθυντής. Μου έδινε χρήματα όπως είχαμε συμφωνήσει και εγώ πήγαινα λίγες ώρες και βοηθούσα, ή μπορεί να ήμουν ολόκληρη ημέρα – αναλόγως πώς ήθελε ο θείος μου και αν με βόλευε. Δε με ενδιαφέρουν πολύ τα οικονομικά. Προσπαθούσα να μην του πηγαίνω πολύ κόντρα – γιατί, όπως σας είπα, ήταν οξύθυμος –, και έτσι τα πηγαίναμε καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ανιψιός του 68χρονου.

