ΕΛΛΑΔΑ

16.10.2025 17:09

Ξεκίνησε η δίκη για το revenge porn σε βάρος της Κρεμλίδου – Στο εδώλιο αστυνομικός

16.10.2025 17:09
elena-kremlidou

Ξεκίνησε η δίκη με κατηγορούμενο αστυνομικό από την Πάτρα για εκδικητική πορνογραφία με θύμα την influencer Έλενα Κρεμλίδου.

Η Ελενα Κρεμλίδου, γνωστή και ως Μαριπόσα, δήλωσε πως το 2018 δέχθηκε απειλές πως θα διαρρεύσουν προσωπικές φωτογραφίες της, αλλά δεν υπέκυψε, σύμφωνα με την εφημερίδα «Πελοπόννησος».

Το υλικό άρχισε στη συνέχεια να διαρρέει σε ιστοσελίδες χωρίς να γνωρίζει τον δράστη. Ορισμένες από τις φωτογραφίες τραβήχτηκαν όταν ήταν μόλις 16 ετών. «Ο κατηγορούμενος ανάρτησε φωτογραφίες μου. Είμαι ξεκάθαρα εγώ σε δύο από αυτές, ενώ στην τρίτη, παρότι δεν φαίνεται το πρόσωπό μου, το περιβάλλον είναι το ίδιο» ανέφερε χαρακτηριστικά στην κατάθεσή της.

Αρνείται τις κατηγορίες ο αστυνομικός

Ο κατηγορούμενος εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο του, αρνείται την εμπλοκή του στη διαρροή των φωτογραφιών.

Η δίκη διακόπηκε προκειμένου να μεταφραστεί ένα κρίσιμο έγγραφο που προσκόμισε η υπεράσπιση και αναμένεται να συνεχιστεί στις 29 Οκτωβρίου.

«Πιστεύουμε στην Ελληνική Δικαιοσύνη και περιμένουμε την ετυμηγορία της», δήλωσε η Σοφία Κατσουλά, που εκπροσωπεί την Έλενα Κρεμλίδου.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Γιώργος Κουκούλης, υπογράμμισε ότι ο πελάτης του αρνείται κάθε συμμετοχή στη διαρροή και υποστήριξε ότι η μετάφραση του επίμαχου εγγράφου θα αποδείξει την αθωότητα του.

konstantopoulou 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ουραγός στο διεθνές πεδίο η Ελλάδα» – Σκληρή κριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ, Άγνωστο Στρατιώτη και Τέμπη

picasso
ΚΟΣΜΟΣ

Πίνακας του Πικάσο έκανε φτερά κατά τη μεταφορά του από τη Μαδρίτη στη Γρανάδα

putin_trump_2608_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Σκληρό πόκερ» Τραμπ για την Ουκρανία: Μιλάει με Πούτιν πριν δει Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο – Σε εξέλιξη η τηλεφωνική επικοινωνία

famellos vouli 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Η κυβέρνηση καταφεύγει στα ψέματα και στην παραπλάνηση και για την εξωτερική πολιτική

kyriakos-mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο 1,10 η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για το 2025: «Mικρή νίκη στη μάχη κατά της ακρίβειας», λέει ο Μητσοτάκης

bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

