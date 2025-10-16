Ξεκίνησε η δίκη για το revenge porn σε βάρος της Κρεμλίδου – Στο εδώλιο αστυνομικός

Ξεκίνησε η δίκη με κατηγορούμενο αστυνομικό από την Πάτρα για εκδικητική πορνογραφία με θύμα την influencer Έλενα Κρεμλίδου.

Η Ελενα Κρεμλίδου, γνωστή και ως Μαριπόσα, δήλωσε πως το 2018 δέχθηκε απειλές πως θα διαρρεύσουν προσωπικές φωτογραφίες της, αλλά δεν υπέκυψε, σύμφωνα με την εφημερίδα «Πελοπόννησος».

Το υλικό άρχισε στη συνέχεια να διαρρέει σε ιστοσελίδες χωρίς να γνωρίζει τον δράστη. Ορισμένες από τις φωτογραφίες τραβήχτηκαν όταν ήταν μόλις 16 ετών. «Ο κατηγορούμενος ανάρτησε φωτογραφίες μου. Είμαι ξεκάθαρα εγώ σε δύο από αυτές, ενώ στην τρίτη, παρότι δεν φαίνεται το πρόσωπό μου, το περιβάλλον είναι το ίδιο» ανέφερε χαρακτηριστικά στην κατάθεσή της.

Αρνείται τις κατηγορίες ο αστυνομικός

Ο κατηγορούμενος εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο του, αρνείται την εμπλοκή του στη διαρροή των φωτογραφιών.

Η δίκη διακόπηκε προκειμένου να μεταφραστεί ένα κρίσιμο έγγραφο που προσκόμισε η υπεράσπιση και αναμένεται να συνεχιστεί στις 29 Οκτωβρίου.

«Πιστεύουμε στην Ελληνική Δικαιοσύνη και περιμένουμε την ετυμηγορία της», δήλωσε η Σοφία Κατσουλά, που εκπροσωπεί την Έλενα Κρεμλίδου.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Γιώργος Κουκούλης, υπογράμμισε ότι ο πελάτης του αρνείται κάθε συμμετοχή στη διαρροή και υποστήριξε ότι η μετάφραση του επίμαχου εγγράφου θα αποδείξει την αθωότητα του.

