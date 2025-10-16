ΜΑΤ μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: «Να φύγει η αστυνομία τώρα», φώναζαν φοιτητές

Πράξη έκανε η κυβέρνηση τις ανακοινώσεις της για απαγόρευση των συναθροίσεων μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Αστυνομικοί των ΜΑΤ παρατάχθηκαν σήμερα μπροστά από το μνημείο.

Φοιτητικοί σύλλογοι που διαδηλώνουν για τις αλλαγές στο πειθαρχικό των ΑΕΙ, τις διαγραφές φοιτητών και την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων πέρασαν από το σημείο.

«Προκλητική κίνηση»

«Πρόκειται για μια εντελώς προκλητική κίνηση. Απαιτούμε η αστυνομία να φύγει τώρα από το μνημείο των Τεμπών, να ξαναγράψουμε τα ονόματα των θυμάτων, απαιτούμε να σταματήσει η χυδαία συγκάλυψη», τόνισε φοιτήτρια την ώρα που στεκόταν μπροστά από αστυνομικούς.

Οι διμοιρίες παρέμειναν στις θέσεις τους, δίχως να προκληθεί κάποια ένταση, με τα μπλοκ των φοιτητών να κινούνται στη συνέχεια προς την Πανεπιστημίου.

Στο τέλος της κινητοποίησης επικράτησε ένταση, με αστυνομικούς να εμποδίζουν τους φοιτητές να μπουν στην Νομική. Τελικά, το θέμα λύθηκε με παρέμβαση των πρυτανικών αρχών.

