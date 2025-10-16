search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 18:31
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

16.10.2025 16:44

ΜΑΤ μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: «Να φύγει η αστυνομία τώρα», φώναζαν φοιτητές

16.10.2025 16:44
MAT

Πράξη έκανε η κυβέρνηση τις ανακοινώσεις της για απαγόρευση των συναθροίσεων μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Αστυνομικοί των ΜΑΤ παρατάχθηκαν σήμερα μπροστά από το μνημείο.

Φοιτητικοί σύλλογοι που διαδηλώνουν για τις αλλαγές στο πειθαρχικό των ΑΕΙ, τις διαγραφές φοιτητών και την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων πέρασαν από το σημείο.

«Προκλητική κίνηση»

«Πρόκειται για μια εντελώς προκλητική κίνηση. Απαιτούμε η αστυνομία να φύγει τώρα από το μνημείο των Τεμπών, να ξαναγράψουμε τα ονόματα των θυμάτων, απαιτούμε να σταματήσει η χυδαία συγκάλυψη», τόνισε φοιτήτρια την ώρα που στεκόταν μπροστά από αστυνομικούς.
Οι διμοιρίες παρέμειναν στις θέσεις τους, δίχως να προκληθεί κάποια ένταση, με τα μπλοκ των φοιτητών να κινούνται στη συνέχεια προς την Πανεπιστημίου.

Στο τέλος της κινητοποίησης επικράτησε ένταση, με αστυνομικούς να εμποδίζουν τους φοιτητές να μπουν στην Νομική. Τελικά, το θέμα λύθηκε με παρέμβαση των πρυτανικών αρχών.

famellos vouli 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Η κυβέρνηση καταφεύγει στα ψέματα και στην παραπλάνηση και για την εξωτερική πολιτική

kyriakos-mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο 1,10 η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για το 2025: «Mικρή νίκη στη μάχη κατά της ακρίβειας», λέει ο Μητσοτάκης

foinikounta-5345
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε το διπλό φονικό στη Φοινικούντα – Η κατάθεση του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στην ΕΛ.ΑΣ.

ΓΕΛΟΙΟΣ
ΘΕΑΤΡΟ

Ο διαρκώς επίκαιρος «Γελοίος» στο θέατρο «Nous»

androulakis-234-mitsotakis-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη: Η στάση της κυβέρνησης απέναντι στους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη υπονομεύει την συνοχή και την ισχύ της χώρας

bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

