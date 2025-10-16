Φοινικούντα: Αίτημα για αναπαράσταση του εγκλήματος από την οικογένεια του 68χρονου θύματος

Η αδερφή του 68χρονου θύματος, κατέθεσε αίτημα για αναπαράσταση του εγκλήματος που έγινε μέσα στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον επιστάτη του.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, μέσα από την αναπαράσταση, η αδελφή του θύματος επιθυμεί να ξεκαθαριστεί ποιος από τους δύο 22χρονους είναι που πυροβόλησε και σκότωσε τον 68χρονο.

Έτσι, οι δύο νεαροί συλληφθέντες θα βρεθούν και πάλι στο κάμπινγκ μαζί με τον ανιψιό του 68χρονου και μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα, ώστε να αναπαραστήσουν ακριβώς το τι συνέβη το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Παράλληλα, οι έρευνες έχουν στραφεί σε ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο λίγα λεπτά πριν από το έγκλημα φέρεται να είχε τηλεφωνική επικοινωνία με έναν από τους δύο 22χρονους και στη συνέχεια με ένα κινητό το οποίο βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται το πρωί της Τρίτης (14/10), όταν ο 22χρονος συνεργός εμφανίστηκε αυτοβούλως στις Αρχές και ομολόγησε την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στο protothema.gr, οι δύο νεαροί είχαν ταυτοποιηθεί από την περασμένη Κυριακή αλλά επειδή η έρευνα δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί, βρίσκονταν υπό επιτήρηση.

Ωστόσο, μετά τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας στην οποία φαίνονταν οι δυο τους πάνω στο σκούτερ, ο συνεργός αποφάσισε να παραδοθεί.

Λίγες ώρες αργότερα, οι αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη του 22χρονου φερόμενου ως φυσικού αυτουργού την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του στην Καλλιθέα.

