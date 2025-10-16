Χαλκίδα: Μαθήτρια έπαθε ηλεκτροπληξία από χαλασμένο διακόπτη – «Εγκληματική αμέλεια» Δήμου και υπουργείου καταγγέλλει η Ένωση Γονέων (video)

Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με μαθήτρια σε σχολείο της Χαλκίδας, η οποία υπέστη ηλεκτροπληξία προσπαθώντας να ανάψει τον διακόπτη λάμπας.

Όπως καταγγέλλει η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων, την Τετάρτη (15/10) μαθήτρια του Μουσικού Σχολείου Χαλκίδας υπέστη ηλεκτροπληξία τη στιγμή που προσπάθησε να ανάψει τον διακόπτη.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα και νοσηλεύεται στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Χαλκίδας, εκτός κινδύνου.

Δύο ημέρες νωρίτερα, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, σημειώθηκε βραχυκύκλωμα σε υποσταθμό της ΔΕΗ μέσα στον χώρο των ΕΠΑΛ Χαλκίδας, προκαλώντας ανάφλεξη στον μετασχηματιστή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «μόνο από τύχη δεν προκλήθηκε μεγαλύτερο ατύχημα».

Η Ένωση Γονέων κάνει λόγο για «εγκληματική αμέλεια» εκ μέρους του Δήμου και του υπουργείου Παιδείας, επιρρίπτοντάς τους ευθύνες για την έλλειψη συντήρησης και ελέγχου των σχολικών κτιρίων, που «είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μαθήτριας και την έκθεση σε κίνδυνο δεκάδων μαθητών».

«Έχουμε διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα για την κατάσταση της σχολικής στέγης στη Χαλκίδα, αλλά δεν πάρθηκαν μέτρα ασφαλείας. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Δεν κάνουμε βήμα πίσω από το δίκαιο αίτημά μας: τα παιδιά μας να πηγαίνουν σε ασφαλή σχολεία και να έχουν σύγχρονη, δημόσια και δωρεάν Παιδεία», αναφέρεται.

Η Ένωση ζητά άμεσους ελέγχους στα δύο σχολεία και επαρκή κρατική χρηματοδότηση για τη συντήρηση και αναβάθμιση των σχολικών υποδομών, προκειμένου –όπως τονίζει– «να μην κινδυνεύσει ποτέ ξανά παιδί μέσα στο σχολείο του».

