ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

16.10.2025 12:11

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μανιταριών: Σπάει τα ρεκόρ με περισσότερα από 100 βραβεία  

16.10.2025 12:11
meteora-museum-100-awards-1

Για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών η κατάκτηση βραβείων έχει γίνει… συνήθεια. 101 βραβεία σε 10 χρόνια λειτουργίας είναι ομολογουμένως κάτι εντυπωσιακό!

Το 2025 μάλιστα, συμμετέχοντας σε 4 διαφορετικούς διαγωνισμούς, Mediterranean Taste Awards, Specialist Awards, Olymp Awards, Best Greek Food Awards, απέσπασε συνολικά 16 βραβεία. Εξ αυτών το 1 πλατινένιο, τα 10 χρυσά, τα 4 ασημένια και το 1 χάλκινο.

Το γεγονός αυτό, το κατατάσσει αυτόματα στα πλέον βραβευμένα μουσεία της χώρας, προσφέροντας στους επισκέπτες, μία ανεπανάληπτη εμπειρία γνώσης και πολιτισμού.

Με την ευκαιρία αυτή, ο διευθυντής του Μουσείου Νίκος Πάλλας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Οι διακρίσεις αυτές ανήκουν σε όλη την ομάδα του μουσείου, αλλά και στο κοινό που μας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Η υπέρβαση των 100 βραβείων σε μία δεκαετία, αποτελεί για εμάς πηγή περηφάνιας, αλλά και δέσμευση για ακόμα πιο δημιουργικές και καινοτόμες δράσεις στο μέλλον».

