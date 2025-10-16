Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μανιταριών: Σπάει τα ρεκόρ με περισσότερα από 100 βραβεία  

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών η κατάκτηση βραβείων έχει γίνει… συνήθεια. 101 βραβεία σε 10 χρόνια λειτουργίας είναι ομολογουμένως κάτι εντυπωσιακό!
Το 2025 μάλιστα, συμμετέχοντας σε 4 διαφορετικούς διαγωνισμούς, Mediterranean Taste Awards, Specialist Awards, Olymp Awards, Best Greek Food Awards, απέσπασε συνολικά 16 βραβεία. Εξ αυτών το 1 πλατινένιο, τα 10 χρυσά, τα 4 ασημένια και το 1 χάλκινο.
Το γεγονός αυτό, το κατατάσσει αυτόματα στα πλέον βραβευμένα μουσεία της χώρας, προσφέροντας στους επισκέπτες, μία ανεπανάληπτη εμπειρία γνώσης και πολιτισμού.
Με την ευκαιρία αυτή, ο διευθυντής του Μουσείου Νίκος Πάλλας έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Οι διακρίσεις αυτές ανήκουν σε όλη την ομάδα του μουσείου, αλλά και στο κοινό που μας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Η υπέρβαση των 100 βραβείων σε μία δεκαετία, αποτελεί για εμάς πηγή περηφάνιας, αλλά και δέσμευση για ακόμα πιο δημιουργικές και καινοτόμες δράσεις στο μέλλον».
