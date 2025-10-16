search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

16.10.2025

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων: Επιστολή στον πρωθυπουργό για να καταργηθεί η Προσωπική Διαφορά – Αφορά 670.000 ανθρώπους

Επιστολή προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για το μείζον πρόβλημα της Προσωπικής Διαφοράς, απέστειλε το Ενιαίο Δίκτυο των Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ).

Με την επιστολή ζητά να καταργηθεί άμεσα η Προσωπική Διαφορά και όχι σε βάθος διετίας, όπως εξαγγέλθηκε από τον κ. Μητσοτάκη στην πρόσφατη ΔΕΘ. Επισημαίνεται ότι πρέπει να δοθούν όλες οι αυξήσεις που έχουν χάσει από το 2023 και μετά (άνω του 13,15%) σε 1,1 εκατ. συνταξιούχους που είχαν, ή έχουν ακόμα Προσωπική Διαφορά και τις έχουν χάσει.

Το Δίκτυο τονίζει ότι «πρόκειται για μια πράξη δικαιοσύνης από την Πολιτεία προς τους συνταξιούχους, σε μια τόσο δύσκολη περίοδο, με την ακρίβεια να δημιουργεί τεράστια προβλήματα στα ελληνικά νοικοκυριά. Οι συνταξιούχοι, είναι οι πιο ευάλωτοι και άρα πλήττονται πολύ περισσότερο από τις συνεχείς αυξήσεις των τιμών, σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης».

Ολόκληρη η επιστολή προς τον Πρωθυπουργό:

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ

Σας αποστέλλουμε τη συγκεκριμένη επιστολή για να σας ζητήσουμε να προχωρήσετε στην άμεση κατάργηση της Προσωπικής Διαφοράς! Χωρίς αστερίσκους και «δόσεις», σας προτείνουμε «εδώ και τώρα» να καταργήσετε αυτό το κατάπτυστο μέτρο.

Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) ζητά ως χρονολογική έναρξη της κατάργησης την 1.1.2023 επειδή από αυτή την ημερομηνία ξεκίνησαν να προκύπτουν ετήσιες αυξήσεις στις συντάξεις. Συνολικά, την τελευταία τριετία οι αυξήσεις βρίσκονται στα επίπεδα του 13,15%. Πρόκειται για αυξήσεις που έχασαν 1,1 εκατ. συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν προσωπική διαφορά από το 2023 και μετά. Γι’ αυτό και σας ζητάμε να πραγματοποιήσετε την κατάργηση από την ανωτέρω ημερομηνία και ταυτόχρονα να αναφέρεται στην επερχόμενη νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί, «να δοθούν κλιμακωτά τα αναδρομικά από το 2023, δηλαδή έως 13,15% στο σύνολο», για τους συνταξιούχους που έχασαν τις αυξήσεις από το 2023.

Έτσι, θα μπορεί το σύνολο των 2,5 εκατ. συνταξιούχων, να λάβουν απρόσκοπτα και χωρίς περιορισμούς και τις νέες αυξήσεις (ύψους 2,35%) που προσανατολίζεστε να τους χορηγήσετε το 2026.

Σε διαφορετική περίπτωση, αν εφαρμόσετε όσα εξαγγείλατε στην πρόσφατη ΔΕΘ, τότε:

  • Οι 670.000 συνταξιούχοι που έχουν σήμερα Προσωπική Διαφορά, θα γλιτώσουν από αυτό τον «κόφτη» των συντάξεών τους, οριστικά την 1.1.2027!
  • Επίσης, ειδικά για το 2026, οι εν λόγω συνταξιούχοι θα χάσουν τη μισή από την αύξηση στις συντάξεις, που έχετε πρόθεση να δώσετε. Άρα, οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι θα λάβουν αυξήσεις 1,18% μόλις! Συνεπώς για τέταρτη σερί χρονιά οι συνταξιούχοι με θετική Προσωπική Διαφορά θα είναι αδικημένοι από την Κυβέρνησή σας.

Θεωρούμε ότι πρέπει να δείτε πολύ σοβαρά την πρότασή μας.

Το ΕΝΔΙΣΥ με αίσθημα ευθύνης προς τα χιλιάδες μέλη του, αλλά και προς το σύνολο των συνταξιούχων της χώρας, παίρνει μια ακόμα πρωτοβουλία και απευθύνεται σε εσάς, τον πρωθυπουργό της χώρας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι:

Το ΕΝΔΙΣΥ με προηγούμενη επιστολή του προς εσάς, αλλά και με ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, είχε ζητήσει την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από το 2019 (χρονιά επανυπολογισμού των κύριων συντάξεων).

Μην αγνοήσετε (για άλλη μια φορά) τους συνταξιούχους. Οι αυξήσεις στις συντάξεις είναι για όλους, ανεξαιρέτως, πολύτιμες και απαραίτητες.

