search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 11:39
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.10.2025 10:34

Άννα Κυριακού: Υπό τους ήχους του «Αννούλα του χιονιά» η αποτέφρωση της ηθοποιού στη Ριτσώνα

16.10.2025 10:34
anna-kiriakou-kideia-new

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και υπό τους ήχους του τραγουδιού «Αννούλα του χιονιά» στο πιάνο του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας στενοί φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτησαν την ηθοποιό Άννα Κυριακού, χθες (15/10), λίγες ώρες μετά την εξόδιο ακολουθία στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Όπως είχε πει σε συνέντευξή του ο γιος της, Χρήστος Αποστολίδης, η αποτέφρωση ήταν η τελευταία επιθυμία της μητέρα του.

Η Άννα Κυριακού γεννήθηκε στην Αθήνα στις 17 Ιανουαρίου 1929 και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και στη Σχολή Σαρλ Ντιλέν στο Παρίσι. Έκανε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση σε εφηβική ηλικία στο Θέατρο ΡΕΞ με τον θίασο Μαρίκας Κοτοπούλη στο έργο «Κάρμεν». Επιστρέφοντας από το Παρίσι συνεργάστηκε σε πρωταγωνιστικούς ρόλους με τους θιάσους των Ντίνου Ηλιόπουλου, Μίμη Φωτόπουλου και Αλέκου Αλεξανδράκη.

Το 1959 πρωταγωνίστησε στο «Πειραϊκό Θέατρο» του Δημήτρη Ροντήρη. Στη συνέχεια ακολούθησε μία μακρά περίοδος συνεργασίας με το Εθνικό Θέατρο, όπου συμμετείχε σε πρωταγωνιστικούς ρόλους σε 34 έργα από το 1960 έως το 1981.

Σημαντική ήταν η εμφάνισή της και στον κινηματογράφο: «Ο μεθύστακας» (1950), «Τα τέσσερα σκαλοπάτια» (1951), «Η Αγνή του λιμανιού» (1952), «Να πεθερός να μάλαμα» (1959), «Ζητείται ψεύτης» (1961), «Αλέξης Ζορμπάς» (1964), «Ζητείται επειγόντως γαμπρός» (1971), «Safe Sex» (1999), «Το κλάμα βγήκε απ’ τον παράδεισο» (2001), «Οξυγόνο» (2003) κ.ά.

Ελαβε μέρος σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, από το «Εκείνος κι εκείνος», τη «Γειτονιά μας» και τον «Γιούγκερμαν» της δεκαετίας του 1970, έως τις «Τρεις Χάριτες» (1989-1992), όπου ενσάρκωσε τη θρυλική θεία Μπεμπέκα.

Διαβάστε επίσης:

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Σοκάρουν οι καταγγελίες από τον πατέρα των παιδιών της – Τι απαντά η τραγουδίστρια

«Αφιερωμένο στη δύναμη που κρύβει κάθε γυναίκα» – Το μήνυμα του Νίκου Οικονομόπουλου κατά της ενδοοικογενειακής βίας (Video)

Νίκη Παλληκαράκη για MeToo: «Δώσαμε ηδονή στην αρένα να παρακολουθήσει κάτι» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
radio_arvyla_new
MEDIA

ANT1: Ακόμα δεν άρχισαν οι «Ράδιο Αρβύλα» και το ‘καναν το σατιρικό «θαύμα» τους – Έδωσαν ημερομηνία πρεμιέρας (video)

benitez
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Παναθηναϊκός ρίχνει τη «βόμβα» με Ράφα Μπενίτεθ – Ήρθε στην Αθήνα ο Ισπανός τεχνικός!

Picture1
BUSINESS

Δύο νέες ξενοδοχειακές μονάδες στο χαρτοφυλάκιο της PREMIA 

alkool new
ΥΓΕΙΑ

Μήπως και το ένα ποτήρι κρασί αυξάνει την πιθανότητα για καρκίνο;

pisina
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Σταθερά κρίσιμη η κατάσταση της 3χρονης, που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 11:38
radio_arvyla_new
MEDIA

ANT1: Ακόμα δεν άρχισαν οι «Ράδιο Αρβύλα» και το ‘καναν το σατιρικό «θαύμα» τους – Έδωσαν ημερομηνία πρεμιέρας (video)

benitez
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Παναθηναϊκός ρίχνει τη «βόμβα» με Ράφα Μπενίτεθ – Ήρθε στην Αθήνα ο Ισπανός τεχνικός!

Picture1
BUSINESS

Δύο νέες ξενοδοχειακές μονάδες στο χαρτοφυλάκιο της PREMIA 

1 / 3