Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Σοκάρουν οι καταγγελίες από τον πατέρα των παιδιών της – Τι απαντά η τραγουδίστρια

Την απάντησή της σε όσα ο πρώην σύζυγός της, Κέβιν Φέντερλαϊν, ισχυρίζεται στα αποσπάσματα που δημοσιοποιήθηκαν από το επερχόμενο βιβλίο του, έδωσε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, καθώς σε αυτά διατυπώνονται -μεταξύ άλλων- σοβαρές κατηγορίες εις βάρος της.

Σε μια από αυτές, ο χορευτής περιγράφει στιγμές με τους γιους τους, υποστηρίζοντας πως όταν ήταν μικρότεροι ξυπνούσαν μέσα στη νύχτα βλέποντας τη μητέρα τους να τα παρακολουθεί κρατώντας ένα μαχαίρι, ενώ εξήγησε πως ο ίδιος έφτασε στο σημείο να μιλήσει δημόσια καθώς ανησυχεί, πλέον, για την ποπ σταρ.

«Η συνεχής χειραγώγηση από τον πρώην σύζυγό μου είναι εξαιρετικά επώδυνη και εξαντλητική», απαντά η Μπρίτνεϊ Σπίαρς από την πλευρά της, μέσα από μια ανάρτησή της στο Χ.

Britney Spears Slams Kevin Federline's 'Extremely Hurtful and Exhausting' Memoir Allegations: 'I Have Had Enough' https://t.co/T9ZVQjMIrk — Variety (@Variety) October 16, 2025

«Οι σχέσεις με έφηβους γιους είναι περίπλοκες. Νιώθω ταπεινωμένη από αυτή την κατάσταση και πάντα ζητούσα, σχεδόν ικέτευα, να είναι μέρος της ζωής μου» τόνισε, μιλώντας για τη σχέση με τους δυο γιους της, τον 20χρονο Σον Πρέστον και τον 19χρονο Τζέιντεν Τζέιμς.

Υποστήριξε δε, ότι τα παιδιά της «υπήρξαν μάρτυρες της έλλειψης σεβασμού που έδειχνε ο πατέρας τους για εκείνη» επισημαίνοντας πως, ως ενήλικοι, πλέον, «θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για τη δική τους στάση».

Σύμφωνα με την ίδια, ο ένας γιος την έχει δει μόλις για 45 λεπτά μέσα σε έναν χρόνο, ενώ ο άλλος την έχει επισκεφθεί μόλις τέσσερις φορές τα τελευταία πέντε χρόνια.

The constant gaslighting from ex-husband is extremely hurtful and exhausting. I have always pleaded and screamed to have a life with my boys.

Relationships with teenage boys is complex. I have felt demoralized by this situation and have always asked and almost begged for them to… October 16, 2025

«Έχω κι εγώ την περηφάνειά μου. Από εδώ και πέρα θα τους ενημερώνω εγώ πότε είμαι διαθέσιμη. Εμπιστευτείτε με, τα ψέματα που γράφονται σε αυτό το βιβλίο θα του αποφέρουν χρήματα, αλλά εγώ είμαι η μόνη που πληγώνομαι πραγματικά εδώ» λέει, κλείνοντας την ανάρτησή της η 43χρονη, εκφράζοντας την αγάπη της προς τα παιδιά της.

«Θα τα αγαπώ πάντα. Όποιος με ξέρει πραγματικά, δεν θα δώσει σημασία στα δημοσιεύματα για την ψυχική μου υγεία ή το ποτό. Είμαι μια αρκετά έξυπνη γυναίκα που προσπαθεί να ζήσει μια ήσυχη ζωή τα τελευταία πέντε χρόνια» αναφέρει.

Η απάντησή της έρχεται λίγο πριν την κυκλοφορία του βιβλίου του Κέβιν Φέντερλαϊν, με τίτλο «You Thought You Knew», στις 21 Οκτωβρίου.

Σε άλλη συνέντευξη στο Entertainment Tonight, ο Κέβιν Φέντερλαϊν χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της Μπρίτνεϊ Σπίαρς αλλοπρόσαλλη, επισημαίνοντας ότι φοβάται τόσο για την ίδια όσο και για τα παιδιά τους.

Δήλωσε δε, ότι τη βραδιά πριν από τον γάμο τους, το 2004, την έπιασε να τηλεφωνεί στον πρώην σύντροφό της, Τζάστιν Τίμπερλεϊκ.

«Με τις νέες αποκαλύψεις από το βιβλίο του Κέβιν, βλέπουμε για άλλη μια φορά ότι αυτός και άλλοι συνεχίζουν να κερδίζουν εις βάρος της. Δυστυχώς, όλα αυτά συμβαίνουν αμέσως μετά τη λήξη της διατροφής που έπαιρνε από εκείνη» απαντά στο Page Six εκπρόσωπος της Σπίαρς.

Σημειώνεται ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς πλήρωνε επί σειρά ετών 20.000 δολάρια τον μήνα στον πρώην σύζυγό της για τα παιδιά τους, ποσό που σε ορισμένες περιόδους είχε φτάσει ακόμη και τα 40.000 δολάρια, καθώς οι γιοι ζούσαν μαζί του στη Χαβάη.

Οι δυο τους είχαν παντρευτεί το 2004 και χώρισαν το 2007, ενώ ο Φέντερλαϊν απέκτησε την επιμέλεια των παιδιών μετά τις δημόσιες κρίσεις της τραγουδίστριας στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Η ίδια τέθηκε υπό αυστηρή δικαστική επιτροπεία για 13 χρόνια, μέχρι την οριστική άρση της το 2021.

