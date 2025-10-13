search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 09:38
ΣΙΝΕΜΑ

13.10.2025 09:08

«Jamie vs Britney»: Πατρική αγάπη ή στυγνή εκμετάλλευση τα 13 χρόνια κηδεμονίας; (Video)

britney-pateras-new

Στο HBO Max κυκλοφόρησε το «Jamie vs Britney», το ντοκιμαντέρ που υπερβαίνοντας τα όρια μιας απλής εξιστόρησης μιας οικογενειακής ρήξης, «σκάβει» βαθύτερα στα πιο ευαίσθητα σημεία σχέσης ανάμεσα σε πατέρα και κόρη, ανοίγει το μπαούλο μιας δικαστικής διαμάχης και καταγράφει μια σκληρή αναμέτρηση εξουσίας μέσα στην ίδια την οικογένεια.

Στο επίκεντρο του ντοκιμαντέρ βρίσκεται η κηδεμονία της Britney Spears, που από το 2008 πέρασε στην αποκλειστική ευχέρεια του πατέρα της, Jamie Spears, με τον ίδιο να διαχειρίζεται μεγάλο μέρος της ζωής της: επαγγελματικά ζητήματα, οικονομικές αποφάσεις ακόμα και προσωπικά ζητήματα.

Το ντοκιμαντέρ χωρίζεται σε δύο μέρη: Στο πρώτο δομείται η αφήγηση από την πλευρά του πατέρα, ενώ στο δεύτερο επιχειρείται να αναδειχθεί η φωνή της Britney, μια φωνή που, κατά καιρούς, ακούστηκε μόνον έμμεσα ή μέσω νομικών εγγράφων.

Το ερώτημα που διατρέχει όλο το έργο είναι αμείλικτο: Ήταν αυτή η δικαστική καθεστωτική ρύθμιση ένα απαραίτητο μέτρο προστασίας ή ένας τρόπος να ελέγχεται μια εξαιρετικά γνωστή και επικερδής προσωπικότητα;

Δεν πρόκειται για απλή καταγραφή στείρων γεγονότων μέσω ρεπορτάζ και αναδρομών, αλλά για συντονισμένη προσπάθεια να γίνει κατανοητό πώς μια νομική «διάταξη επιμέλειας» μπορεί να μετατραπεί σε παγίδα.

Οι στιγμές όπου η Britney δεν έχει τον έλεγχο, είτε σε οικονομικά είτε σε προσωπικά ζητήματα, σπάνε τη ρητορική της «ασφάλειας» που συχνά συνοδεύει την κηδεμονία, με την κάμερα να μην αποφεύγει τις αντιφάσεις: Η ίδια η δικαστική διαδικασία, οι καταθέσεις, οι μαρτυρίες ανθρώπων που δούλεψαν μαζί της, όλα συντίθενται σε ένα παζλ φωνών και συγκρούσεων.

Στο δεύτερο μισό, μέσα από αρχεία και ηχητικά ντοκουμέντα, η ίδια η Britney παίρνει τον λόγο. Καταθέτει την ιστορία της, μοιράζεται την κατάστασή της, οι θεατές ακούν επιτέλους τη φωνή της ή μάλλον, την κραυγή της… Δίνεται ανθρώπινη διάσταση σε ένα θέμα που δεν είναι απλώς η δημόσια διαμάχη, αλλά μια φωνή που ζητά να ελευθερωθεί…

Η επίσημη κυκλοφορία και η «μεταγραφή» στο HBO Max

Το ντοκιμαντέρ έκανε πρεμιέρα στο HBO Max, προσφέροντας σε ένα ευρύ κοινό τη δυνατότητα να δει την υπόθεση με όρους πιο δομημένους και «κεκαθαρμένους» από τα tabloids.

Η μεταφορά στο streaming δίνει τη δυνατότητα η δικαστική διαμάχη μιας παγκόσμιας σταρ να γίνει προσβάσιμη στο κοινό μια ιστορία που ούτως ή άλλως απασχόλησε έντονα και η οποία παίρνει, πιαν, νέα διάσταση μέσα στην καθημερινότητα του θεατή.

Το ντοκιμαντέρ δεν αναζητά εύκολες εξηγήσεις ή μονοδιάστατους διαχωρισμούς ανάμεσα σε «καλούς και κακούς», αλλά «κοιτά» την εξουσία στα μάτια, εγείροντας το ερώτημα «ποιος πραγματικά κατέχει τον έλεγχο σε μία οικογένεια, όταν από πίσω υπάρχει φήμη και χρήμα στον απόλυτο βαθμό;»

Το «Jamie vs Britney» δεν περιορίζεται σε μια στερεότυπη αφήγηση, αλλά διεισδύει σε λεπτές γραμμές, φωτίζει «σκοτεινές» πλευρές και «μεγεθύνει» δικαστικές λεπτομέρειες με μικρά γράμματα…

