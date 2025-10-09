search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 13:55
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.10.2025 11:36

«Ocean’s 14»: Ο George Clooney ανακοίνωσε την επιστροφή της συμμορίας ληστών – Το 2026 ξεκινούν τα γυρίσματα (video)

09.10.2025 11:36
oceans_0910_1920-1080_new
credit: Warner Bros.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney) σε νέα του συνέντευξη στο E! News αποκάλυψε μία ευχάριστη εξέλιξη για το «Ocean’s 14», λέγοντας ότι η συνέχεια της κινηματογραφικής τριλογίας ληστειών μόλις πήρε το «πράσινο φως» από τη Warner Bros., με τα γυρίσματα πιθανότατα να ξεκινούν το 2026.

«Μόλις εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός από τη Warner Bros. και προσπαθούμε να οργανώσουμε τα πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο σταρ. «Είναι θέμα προγραμματισμού, οπότε απλώς καθορίζουμε την ημερομηνία έναρξης… πιθανότατα να αρχίσουμε τα γυρίσματα σε περίπου εννέα ή δέκα μήνες» συμπλήρωσε.

@enews

The cards are on the table for "Ocean's 14." 👀

♬ original sound – E! News

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός το 2023 είχε αποκαλύψει ότι υπάρχει ένα «εξαιρετικό» σενάριο για τη συνέχεια της κινηματογραφικής σειράς, ενώ στις αρχές του χρόνου το Variety είχε αναφέρει ότι ο Ντέιβιντ Λιτς (David Leitch), θα αναλάβει τη σκηνοθεσία.

Σχετικά με την επανένωση με τους συμπρωταγωνιστές του ο Κλούνεϊ τόνισε: «Ναι, ο Μπραντ [Πιτ], ο Ματ [Ντέιμον], ο Ντον [Τσιντλ] και η Τζούλια [Ρόμπερτς]. Δείπνησα χθες το βράδυ με την Τζούλια. Εξακολουθούν να είναι όλοι αγαπημένοι φίλοι. Οπότε, η ευκαιρία να συνεργαστούμε θα είναι υπέροχη».

Το franchise του «Ocean’s» ξεκίνησε το 2001 με το «Ocean’s Eleven», ένα remake της ταινίας ληστειών του 1960 με τους Φρανκ Σινάτρα (Frank Sinatra), Ντιν Μάρτιν (Dean Martin) και Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ (Sammy Davis Jr.).

Τη σκηνοθεσία είχε αναλάβει ο Στίβεν Σόντερμπεργκ (Steven Soderbergh) με πρωταγωνιστές εκτός του Κλούνεϊ, τους Μπραντ Πιτ (Brad Pitt), Ματ Ντέιμον (Matt Damon), Τζούλια Ρόμπερτς (Julia Roberts) και Ντον Τσιντλ (Don Cheadle). Η ταινία απέφερε πάνω από 450 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Ακολούθησαν τα «Ocean’s Twelve» το 2004 με έσοδα $362 εκατομμύρια και «Ocean’s Thirteen» το 2007 με $311 εκατομμύρια, σύμφωνα με το Deadline.

Διαβάστε επίσης:

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Τρόμος, περιπέτεια και «Roofman» με Τσάνινγκ Τέιτουμ (Videos)

Κριτική ταινίας: «Αγάπη μόνο» – Το απαύγασμα των ανθρώπινων σχέσεων

«Ballad of a Small Player»: Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το trailer του θρίλερ με πρωταγωνιστή τον Colin Farrell (photos/videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
danai-pappa-bisbikis-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η Δανάη Παππά για Μπισμπίκη – «Γιατί είμαι υπόλογη σε κάτι που δεν έχω καμία σχέση;» (Video)

von_der_leyen_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επεβίωσε των δύο προτάσεων μομφής από Αριστερά και ακροδεξιά

gaza_ceasefire_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς: Ανακούφιση και ικανοποίηση από τη διεθνή κοινότητα

ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

vouli_0910_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Στις 16 Οκτωβρίου η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών για την εξωτερική πολιτική 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

yvridiko-aftokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα 7 συχνότερα προβλήματα στα υβριδικά αυτοκίνητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 13:55
danai-pappa-bisbikis-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η Δανάη Παππά για Μπισμπίκη – «Γιατί είμαι υπόλογη σε κάτι που δεν έχω καμία σχέση;» (Video)

von_der_leyen_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επεβίωσε των δύο προτάσεων μομφής από Αριστερά και ακροδεξιά

gaza_ceasefire_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς: Ανακούφιση και ικανοποίηση από τη διεθνή κοινότητα

1 / 3