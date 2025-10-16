Νίκη Παλληκαράκη για MeToo: «Δώσαμε ηδονή στην αρένα να παρακολουθήσει κάτι» (Video)

Στο κίνημα MeToo κατά την περίοδο της καραντίνας αναφέρθηκε η Νίκη Παλληκαράκη κάνοντας λόγο για «αλληλοσπαραγμό» που «έδωσε ηδονή στην αρένα». Εξέφρασε δε, τον προβληματισμό της για το γεγονός ότι για κανέναν άλλο επαγγελματικό χώρο πέρα από αυτόν του θεάτρου δεν ακούστηκαν αντίστοιχα περιστατικά….

Καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα αργά», η ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι όσον αφορά την ίδια, επιλέγει να βάζει αυστηρά όρια εξ αρχής, ενώ δεν επιτρέπει τη θυματοποίηση.

«Δεν είμαι σίγουρη, γιατί την περίοδο του εγκλεισμού, το να μπούμε στην αρένα και να αλληλοσπαραχθούμε, απλώς δώσαμε ηδονή σε όλη αυτή την αρένα να παρακολουθήσει κάτι και δεν ξέρω αν αυτό απέβη εις βάρος μας. Γιατί όταν δεν ανοίγει μύτη πουθενά αλλού, δεν ξέρω αν γίναμε για λίγο μόδα; Η βία κυριαρχεί γύρω μας, γίνεται χαμός και βγήκαμε εμείς…» είπε και πρόσθεσε:

«Όχι, απλώς να μιλάνε, αλλά άμεσα εκείνη τη στιγμή να παίρνουμε θέση, να βάζουμε όρια. Αυτό το “δεν κατάλαβα”, εγώ δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Είμαι λίγο απόλυτη σε αυτό. Μπορεί να εκφράζω τον εαυτό μου ότι τη δεδομένη στιγμή θα βάλω όρια, θα γίνω πάρα πολύ σκληρή. Δεν επιτρέπω τη θυματοποίηση. Μπορείς να βάλεις όρια στο θέατρο. Η νοοτροπία μας αλλάζει. Χαίρομαι τα νέα παιδιά, γιατί επί της ουσίας αυτά αλλάζουν τα πράγματα».

Διαβάστε επίσης:

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η ανάρτησή της από γκαλά στο Λονδίνο με… ελληνικό χρώμα – Δείτε φωτογραφίες

«Ο απόλυτος θάμνος»: Η Κιμ Καρντάσιαν λάνσαρε εσώρουχα με ενσωματωμένες τρίχες

Νάταλι Πόρτμαν για Νταϊάν Κίτον:«Ήταν αμετανόητα ο εαυτός της και την ερωτευόσουν για αυτό»