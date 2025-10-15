Νάταλι Πόρτμαν για Νταϊάν Κίτον:«Ήταν αμετανόητα ο εαυτός της και την ερωτευόσουν για αυτό»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Φόρο τιμής στην Νταϊάν Κίτον, που έφυγε από τη ζωή στις 11 Οκτωβρίου, απέτισε η βραβευμένη ηθοποιός Νάταλι Πόρτμαν, κατά τη διάρκεια ενός masterclass στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Lumière.
«Έδωσε στους γυναικείους χαρακτήρες την ευκαιρία να είναι εξίσου σύνθετοι με τους ανδρικούς που βλέπαμε συνήθως. Απέκτησαν ένταση», δήλωσε η Πόρτμαν. «Έγιναν συνάμα αστείες, έξυπνες, ευαίσθητες και παράξενες. Άφησε τις γυναίκες να είναι παράξενες στην οθόνη. [Ήταν] κάποια που ήταν αμετανόητα ο εαυτός της και την ερωτευόσουν για αυτό», συμπλήρωσε.
Όταν ρωτήθηκε για τις πρωταγωνίστριες που την ενέπνευσαν, η Πόρτμαν μίλησε με θαυμασμό για τις Τζίνα Ρόουλαντς, Τζούλιαν Μουρ, Ιζαμπέλ Ιπέρ και Νικόλ Κίντμαν.
Ως επίτιμη καλεσμένη στο φετινό Φεστιβάλ Lumière, η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ καθήλωσε το κοινό στο κατάμεστο Pathé Bellecour. Το ενδιαφέρον του κοινού ήταν μεγάλο με τις ουρές έξω από τον χώρο να εκτείνονται σε δεκάδες μέτρα, καθώς πολλοί έψαχναν για μια θέση της τελευταίας στιγμής.
Στη διάρκεια της ομιλίας της, η Πόρτμαν έκανε μία αναδρομή στην καριέρα της ξεκινώντας από τα πρώτα της χρόνια. Ηταν μόλις 12 ετών όταν πρωταγωνίστησε στην πρώτη της ταινία, το «Léon: The Professional» του Λικ Μπεσόν και θυμήθηκε πόσο αβίαστα της ήρθε η υποκριτική.
«Στην πραγματικότητα, είναι το πιο παιδικό πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς», δήλωσε χαμογελώντας. «Προσποιείσαι. Το να είσαι ηθοποιός σημαίνει να συμπεριφέρεσαι σαν παιδί όλη την ώρα. Όλα τα παιδιά είναι ηθοποιοί. (…) Είναι μέρος της φυσικής ανθρώπινης συμπεριφοράς», εξήγησε.
Μία από τις τελευταίες ερωτήσεις που δέχτηκε ήταν ποια συμβουλή θα έδινε στον 12χρονο εαυτό της, που ετοιμαζόταν να γυρίσει το «Léon»», αν τον συναντούσε σήμερα. Εκείνη απλά απάντησε: «Παίξε, διασκέδασε».
Το διάσημο Φεστιβάλ της Λυών θα ολοκληρωθεί στις 19 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Variety.
