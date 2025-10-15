Σήμερα το Victoria’s Secret Fashion Show – Ποια μοντέλα θα περπατήσουν στην πασαρέλα

Έπειτα από τη μεγάλη επιστροφή του το 2024, το Victoria’s Secret Fashion Show επανέρχεται και φέτος, προσφέροντας μια βραδιά γεμάτη λάμψη με τα διάσημα μοντέλα και τους εμβληματικούς «Αγγέλους».

Το πολυαναμενόμενο event θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη (15/10) στη Νέα Υόρκη, στο κατάστημα της Victoria’s Secret στη Fifth Avenue.

Όπως και πέρσι, το σόου θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω Prime Video και Amazon Live, ενώ οι θαυμαστές θα έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν και από τα επίσημα κανάλια της Victoria’s Secret σε Instagram, YouTube και TikTok.

Ποια μοντέλα θα περπατήσουν στην πασαρέλα

Στο φετινό σόου επιστρέφουν μερικά από τα πιο διάσημα μοντέλα που έχουν συνδεθεί με τον οίκο.

Μεταξύ αυτών οι: Αντριάνα Λίμα, Αλεσάντρα Αμπρόζιο, Άλεξ Κονσάνι, Ανόκ Γιαΐ, Άσλεϊ Γκράαμ, Μπάρμπαρα Πάλβιν, Κάντις Σουάνποελ, Ντάουτζεν Κρος, Τζίτζι Χαντίντ, Τζόαν Σμαλς, Λίλι Άλντριτζ, Παλόμα Ελσέσερ, Στέλα Μάξγουελ και Τέιλορ Χιλ.

Get ready to see Gigi Hadid, Angel Reese, Karol G, TWICE, Missy Elliott, and more don their angel wings. https://t.co/e0jaXxsjRG — Marie Claire (@marieclaire) October 14, 2025

Η λίστα συνδυάζει τόσο καταξιωμένα μοντέλα όσο και νεότερα πρόσωπα που αναμένεται να ξεχωρίσουν στην πασαρέλα της Victoria’s Secret.

Ποιοι θα εμφανιστούν στη μουσική σκηνή

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η μουσική σκηνή του σόου θα αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία υπόθεση, ενώ ανάμεσα στα ονόματα που θα εμφανιστούν ζωντανά είναι η Missy Elliott, η Karol G, η Madison Beer και το δημοφιλές K-pop συγκρότημα TWICE.

