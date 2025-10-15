search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 14:08
15.10.2025 11:44

Γκουίνεθ Πάλτροου: Η κόρη της ποζάρει με έναν πύθωνα και εντυπωσιάζει (Video/Photos)

15.10.2025 11:44
Για τον οίκο μόδας Self-Portrait, στο Λονδίνο φωτογραφήθηκε η κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου, Έιπλ Μάρτιν, με το 21χρονο μοντέλο να ποζάρει με έναν πύθωνα στον φακό του διάσημου φωτογράφου Ryan McGinley σε μια φάρμα στο βόρειο τμήμα της Νέας Υόρκης.

Ως κόρη της αγαπημένης ηθοποιού του Χόλιγουντ και του frontman των Coldplay, η Έιπλ Μάρτιν βρέθηκε για ακόμα μια φορά αντιμέτωπη με κατηγορίες ότι εκμεταλλεύεται τη φήμη των γονιών της, με πολλούς χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα να κάνουν λόγο για αναξιοκρατία.

Η 21χρονη που πρόσφατα συμμετείχε μαζί με τη μητέρα της, Γκουίνεθ Πάλτροου σε μια καμπάνια για το GapStudi, δεν πτοείται από τα σχόλια, συνεχίζοντας ακάθεκτη την πορεία της.

To μοντέλο, που σπουδάζει επίσης στο Πανεπιστήμιο Vanderbilt στο Νάσβιλ, πόζαρε για την πρώτη της συλλογή μετά την παρουσίασή της ως πρέσβειρα της μάρκας.

«Το βρετανικό τους πνεύμα μου θυμίζει τα χρόνια που μεγάλωσα στο Λονδίνο, οπότε από την αρχή ένιωσα σαν στο σπίτι μου» ανέφερε η ίδια.

«Επιπλέον, οι συλλογές είναι πανέμορφες και προσιτές. Ο Han και η ομάδα με υποδέχτηκαν ως μέρος της δημιουργικής διαδικασίας και διασκεδάζω πολύ μαθαίνοντας παράλληλα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που αυτή η καμπάνια θα κυκλοφορήσει και που θα συνεχίσουμε να εξερευνούμε μαζί αυτή την πλευρά της δημιουργικότητάς μου», πρόσθεσε.

«Η Έιπλ αποτυπώνει το πνεύμα μιας νέας γενιάς γυναικών. Η συνεργασία μαζί της ήταν απίστευτα εμπνευσμένη – αντιπροσωπεύει μια νέα γενιά που χαρακτηρίζεται από αυτοπεποίθηση, περιέργεια και ελευθερία έκφρασης» δήλωσε, από την πλευρά του, ο ιδρυτής και δημιουργικός διευθυντής του οίκου, Han Chong.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει αποκτήσει δύο παιδιά από τον γάμο της με τον τραγουδιστή των Coldplay, Κρις Μάρτιν.

