Βαρύ πένθος για τη Φωτεινή Πετρογιάννη – Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της (Video)

Χωρίς τη Φωτεινή Πετρογιάννη ξεκίνησε σήμερα το «Πρωινό», καθώς -όπως έκανε γνωστό ο Γιώργος Λιάγκας– έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της δημοσιογράφου.

Ο παρουσιαστής εξήγησε ότι αν και ο εκλιπών αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του το τελευταίο διάστημα, ο θάνατος ήταν απροσδόκητος, βυθίζοντας σε θλίψη την οικογένειά του, ενώ έστειλε και δημοσίως τα ειλικρινή του συλλυπητήρια.

«Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά σήμερα. Θα δείτε ότι στην παρέα μας δεν είναι σήμερα η Φωτεινή μας. Η Φωτεινή χθες το μεσημέρι, μετά τη λήξη της εκπομπής έχασε τον μπαμπάς της. Ο πατέρας της Φωτεινής ήταν άρρωστος ο άνθρωπος. Είχε ταλαιπωρηθεί από μία ασθένεια τα τελευταία χρόνια. Αυτά όμως είναι προσωπικά δεδομένα, δεν υπάρχει λόγος να δώσουμε λεπτομέρειες. Ήρθε κανονικά στα βαφτίσια του εγγονού του το καλοκαίρι στην Τήνο, άρα έζησε το εγγόνι του, έζησε τα βαφτίσια. Δεν ήταν κάτι που περιμέναν ήταν ξαφνικό. Χθες το μεσημέρι την ώρα του φαγητού έφυγε ξαφνικά ο άνθρωπος. Τα συλλυπητήριά μας στη Φωτεινή. Η σκέψη μας είναι μαζί της. Εμένα είναι φίλη μου χρόνια, παρέα, χαρές λύπες όλα μαζί. Η κηδεία θα γίνει στην ιδιαίτερή τους πατρίδα, στην Εύβοια, αύριο και η Φωτεινή μας θα επιστρέψει όποτε νιώσει έτοιμη στο πόστο της που την περιμένει. Συλλυπητήρια από όλους μας Φωτεινή» ανέφερε χαρακτηριστικά.

