Γιάννης Στάνκογλου: «Πέρασα κρίση ηλικίας στα 50 μου – Δεν ένιωθα ο δυνατός που ήμουν κάποτε» (Video)

Για την πορεία του στον χώρο της υποκριτικής, τα παιδιά του αλλά και τα όνειρά του μίλησε ο Γιάννης Στάνκογλου καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show».

Ο ηθοποιός αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, ότι δυο χρόνια πριν, στα 50 του, πέρασε μια κρίση ηλικίας, ενώ μοιράστηκε την επιθυμία του να περάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του σε νησί.

«Επειδή τα πάω και καλά με την ηλικία μου, μ’ αρέσει κι αυτό που ζω και αυτή τη στιγμή τώρα. Έχω περάσει δεκαετίες που η καθεμία έχει τη δική της γλυκά τις δικές τις εμπειρίες. Κρίση ηλικίας πέρασα πριν από 2-3 χρόνια, δηλαδή στα 50. Δεν ένιωθα ο δυνατός που ήμουν κάποτε, δεν είχα την ίδια όρεξη. Στα 40 νομίζω δεν την πέρασα, ίσως λόγω παιδιού, επειδή ήταν ήρθε στα 37-38 η Φοίβη μετά από πέντε χρόνια ο γιος μου ο Φίλιππος, οπότε εκεί πέρα μάλλον δεν είχα τη δυνατότητα να περάσω κρίση», είπε αρχικά.

«Ονειρεύομαι τα τελευταία χρόνια της ζωής μου σε ένα νησί, αν και η φάρμα μου αρέσει. Αλλά μάλλον θα δουλεύουμε… Νομίζω ότι χωρίς τη δουλειά χάνεις μια ζωντάνια, ένα πάθος για τη ζωή. Μας κρατάει η δουλειά πιο δυνατούς και πιο ενεργούς. Αν είχα εξασφαλίσω εμένα και τα παιδιά μου θα ήθελα να έχω κάτι κοντά στη θάλασσα. Βέβαια, δεν είμαι καθόλου οικονόμος» πρόσθεσε.

«Είχαμε πολλές κόντρες με τον πατέρα μου»

Μιλώντας για τη σχέση του με τον πατέρα του, ο Γιάννης Στάνκογλου αποκαλύπτει ότι οι δυο τους ήρθαν πολλές φορές σε κόντρα, ωστόσο, η αγάπη τους ήταν αυτή που τον κράτησε ώστε να μην «κατρακυλήσει».

«Με τον πατέρα μου είχαμε πάρα πολλές κόντρες και στην προεφηβεία και στην εφηβεία. Από το να με πιάσει να καπνίζω στο μπιλιαρδάδικο μέχρι να με δει σε κλούβα της αστυνομίας, πριν από αγώνα του Παναθηναϊκού. Είχα πολλές ελευθερίες. Η αγάπη έπαιξε τον μεγαλύτερο ρόλο για να μην κατρακυλήσω» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος, τέλος, στα παιδιά του, ο ηθοποιός τόνισε ότι επιδιώκει να περνά μαζί τους ποιοτικό χρόνο, ενώ έχουν κάνει όλοι μαζί και αρκετά ταξίδια.

«Ταξίδεψα με τα παιδιά μου στην Ταϊλάνδη και στη Σρι Λάνκα που είναι φτωχές χώρες. Το συζητάμε με τα παιδιά μου γιατί μόνο έτσι αρχίζουν και εκτιμάνε όσα έχουν. Τα περισσότερα παιδιά στην εποχή μας ζητάνε συνέχεια. Ειδικά ο μικρός για ένα διάστημα συνέχεια ζητούσε, τώρα έχει ηρεμήσει, δεν ξέρω γιατί, μπορεί να έχουν παίξει ρόλο και τα ταξίδια» τόνισε.

Όσο για τη διαμονή του στη Νέα Υόρκη, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι εργάστηκε σε ταβέρνα προκειμένου να βιοποριστεί.

«Στη Νέα Υόρκη είχα πάει με την πρώην γυναίκα μου, είχε μια υποτροφία εκεί, κι εγώ έκανα θέατρο, αγγλικά, δούλεψα στην ταβέρνα It΄s Greek to me για να βγάλω χρήματα για να ζήσω».

Διαβάστε επίσης:

Γρηγόρης Βαλτινός: «Έχω συγχωρέσει πολλούς ανθρώπους γιατί κατάλαβα την ανεπάρκειά τους» (Video)

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

Η Ναόμι Γουότς απέκτησε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ αλλά την παράσταση έκλεψε ο Τζακ Μπλακ (Video)