Γρηγόρης Βαλτινός: «Έχω συγχωρέσει πολλούς ανθρώπους γιατί κατάλαβα την ανεπάρκειά τους» (Video)

Για την καλλιτεχνική του πορεία μίλησε ο Γρηγόρης Βαλτινός επισημαίνοντας ότι λόγω του θεάτρου βρήκε -μεταξύ άλλων- τη δύναμη να συγχωρήσει κάποιους ανθρώπους, καθώς αντιλήφθηκε την «ανεπάρκειά» τους.

Το θέατρο έχει τη δύναμη να βελτιώσει τον άνθρωπο, εξηγεί, να μπει στο μυαλό, την ψυχή του, να τον ωθήσει να προβληματιστεί και εν τέλει να τον κάνει καλύτερο.

«Έχω συγχωρέσει πάρα πολλούς ανθρώπους, ακόμα κι από τον πολύ στενό περιβάλλον, γιατί κατάλαβα την ανεπάρκεια τους, την έλλειψη ενημέρωσης, την έλλειψη ψυχολογικής γνώσης. Δεν είχαν γνώσεις να ερμηνεύσουν τον εαυτό τους, την πράξη τους, την κίνηση τους. Τους συγχώρεσα, τους αγάπησα, τους είδα και με επιείκεια, τους είδα και λίγο αδικημένους από τη ζωή, που δεν έχουνε την ενημέρωση ενός σύγχρονου ανθρώπου, γιατί ήτανε άνθρωποι του μεταπολέμου. Δεν μορφώθηκαν, δεν πήγανε σχολείο, δεν είχαν λεφτά, δεν τρώγανε, ήταν φτωχοί, ήταν του μεροκάματου, δεν σπούδασαν» είπε μιλώντας στην Αθηναΐδα Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και πρόσθεσε:

«Έτσι λοιπόν βρίσκω τη δύναμη, επειδή η δουλειά μου έχει άμεση σχέση με τη βελτίωση του ανθρώπου, και της ψυχής του και του μυαλού του, το βλέπω λιγάκι ότι κάνοντας αυτή την τέχνη μπορεί να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους, φεύγοντας απ’ το θέατρο να προβληματιστούν και να γίνουμε καλύτεροι. Λίγο καλύτεροι, το λίγο δεν είναι ποτέ λίγο, το λίγο αν το πολλαπλασιάσεις με 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους είναι ένα τεράστιο ποσό».

