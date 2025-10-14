Κλέλια Ρένεση: «Τα Τέμπη είναι φάντασμα όλης της Ελλάδας» – Τι είπε για τον Πάνο Ρούτσι (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Έξω από τα δόντια μίλησε η Κλέλια Ρένεση για το ζήτημα των Τεμπών, την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι αλλά και την αγανάκτηση της κοινωνίας για τον τρόπο που η πολιτεία αντιμετωπίζει το δυστύχημα στα Τέμπη.
Μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται» η δημοφιλής ηθοποιός ξέσπασε, χρεώνοντας κουκούλωμα στις αρχές και αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον τρόπο που αντιμετώπισαν το δυστύχημα, τονίζοντας ότι η κοινωνική αντίδραση είναι έκφραση της οργής του λαού.
Η ηθοποιός αναφέρθηκε στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, στον οποίο συμπαραστάθηκε, τονίζοντας τη σημασία του αγώνα του: «Του αποκάλυψα πως είναι ιδιαίτερα σημαντικός για όλη την κοινωνία, σχολιάζοντας πως ο ίδιος δεν είχε στις πλάτες του όλον τον δικό του τον καημό, αλλά και ολόκληρο τον ελληνικό λαό ο οποίος αντιδράει».
Η Κλέλια Ρένεση χαρακτήρισε τα Τέμπη ως «φάντασμα όλης της Ελλάδας», στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ότι η υπόθεση δεν θα ξεχαστεί.
«Θα μαθευτούν όλα και δεν θα σβήσουν μέχρι να δικαιωθεί και ο τελευταίος νεκρός. Η υπόθεση αυτή είναι προσβολή προς όλους, δεν είναι απέναντι μόνο σε όσους έχασαν τα παιδιά τους».
Διαβάστε επίσης:
Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα
Η Καίτη Φίνου «πέθανε» τη Χρυσούλα Διαβάτη – «Είναι η εποχή της ηλιθιότητας» απαντά ο Νικήτας Τσακίρογλου (Videos)
Πασχάλης: «Η Αλίκη τόσα χρόνια μαζί μου έχει βιώσει τον τρόπο που ζει ο καλλιτέχνης και τις εκδηλώσεις θαυμασμού που δέχεται» (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.