LIFESTYLE

14.10.2025 18:40

Κλέλια Ρένεση: «Τα Τέμπη είναι φάντασμα όλης της Ελλάδας» – Τι είπε για τον Πάνο Ρούτσι (Video)

14.10.2025 18:40
Έξω από τα δόντια μίλησε η Κλέλια Ρένεση για το ζήτημα των Τεμπών, την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι αλλά και την αγανάκτηση της κοινωνίας για τον τρόπο που η πολιτεία αντιμετωπίζει το δυστύχημα στα Τέμπη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται»  η δημοφιλής ηθοποιός ξέσπασε, χρεώνοντας κουκούλωμα στις αρχές και αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον τρόπο που αντιμετώπισαν το δυστύχημα, τονίζοντας ότι η κοινωνική αντίδραση είναι έκφραση της οργής του λαού.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, στον οποίο συμπαραστάθηκε, τονίζοντας τη σημασία του αγώνα του: «Του αποκάλυψα πως είναι ιδιαίτερα σημαντικός για όλη την κοινωνία, σχολιάζοντας πως ο ίδιος δεν είχε στις πλάτες του όλον τον δικό του τον καημό, αλλά και ολόκληρο τον ελληνικό λαό ο οποίος αντιδράει».

Η Κλέλια Ρένεση χαρακτήρισε τα Τέμπη ως «φάντασμα όλης της Ελλάδας», στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ότι η υπόθεση δεν θα ξεχαστεί.

«Θα μαθευτούν όλα και δεν θα σβήσουν μέχρι να δικαιωθεί και ο τελευταίος νεκρός. Η υπόθεση αυτή είναι προσβολή προς όλους, δεν είναι απέναντι μόνο σε όσους έχασαν τα παιδιά τους».

BUSINESS

ΕΚΟ: Ξεκινά η διάθεση του Πετρελαίου Θέρμανσης στη χαμηλότερη τιμή εκκίνησης των τελευταίων ετών

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι αφαίρεσε την υπηκοότητα από τον δήμαρχο Οδησσού – Χάνει το αξίωμα του

ΚΟΣΜΟΣ

Αγώνας δρόμου για το Βρετανικό Μουσείο να αποκτήσει μενταγιόν που συνδέεται με τον Ερρίκο Η΄ πριν πωληθεί σε ιδιώτη

ΚΟΣΜΟΣ

Άμπου Ντάμπι: Γάμοι με ένα «κλικ» χάρη σε μια εφαρμογή στο κινητό

ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το πιο ισχυρό διαβατήριο στον κόσμο – «Ξεκλειδώνει» 193 χώρες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

LIFESTYLE

Αλεξανδράκη για Αλεξάνδρου: «Ό,τι είχε συμβεί μεταξύ μας ήταν προσωπικό, δεν έχει καμία σχέση με την Ιωάννα»

ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Διαμαρτυρία κατά του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της ξένης ιδιωτικής διαχείρησης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

1 / 3