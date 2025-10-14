Κλέλια Ρένεση: «Τα Τέμπη είναι φάντασμα όλης της Ελλάδας» – Τι είπε για τον Πάνο Ρούτσι (Video)

Έξω από τα δόντια μίλησε η Κλέλια Ρένεση για το ζήτημα των Τεμπών, την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι αλλά και την αγανάκτηση της κοινωνίας για τον τρόπο που η πολιτεία αντιμετωπίζει το δυστύχημα στα Τέμπη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται» η δημοφιλής ηθοποιός ξέσπασε, χρεώνοντας κουκούλωμα στις αρχές και αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον τρόπο που αντιμετώπισαν το δυστύχημα, τονίζοντας ότι η κοινωνική αντίδραση είναι έκφραση της οργής του λαού.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, στον οποίο συμπαραστάθηκε, τονίζοντας τη σημασία του αγώνα του: «Του αποκάλυψα πως είναι ιδιαίτερα σημαντικός για όλη την κοινωνία, σχολιάζοντας πως ο ίδιος δεν είχε στις πλάτες του όλον τον δικό του τον καημό, αλλά και ολόκληρο τον ελληνικό λαό ο οποίος αντιδράει».

Η Κλέλια Ρένεση χαρακτήρισε τα Τέμπη ως «φάντασμα όλης της Ελλάδας», στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ότι η υπόθεση δεν θα ξεχαστεί.

«Θα μαθευτούν όλα και δεν θα σβήσουν μέχρι να δικαιωθεί και ο τελευταίος νεκρός. Η υπόθεση αυτή είναι προσβολή προς όλους, δεν είναι απέναντι μόνο σε όσους έχασαν τα παιδιά τους».

