Πασχάλης: «Η Αλίκη τόσα χρόνια μαζί μου έχει βιώσει τον τρόπο που ζει ο καλλιτέχνης και τις εκδηλώσεις θαυμασμού που δέχεται» (Video)

Στη μακρόχρονη καριέρα του στη μουσική σκηνή αλλά και στην προσωπική του ζωή αναφέρθηκε ο Πασχάλης.

Σε συνέντευξή του στη Σταματίνα Τσιμτσιλή, ο τραγουδιστής επισήμανε ότι φέτος κλείνει 60 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας, 60 χρόνια που δεν αποχωρίστηκε ποτέ τη σκηνή.

«Κλείνω 60 χρόνια στο τραγούδι, δεν έχω λείψει ποτέ από τη σκηνή, είμαι συνεχώς παρών. Σε όλη αυτή την πορεία υπάρχουν διακυμάνσεις, δεν γίνεται να είσαι συνεχώς πρώτος στην επικαιρότητα» τόνισε.

«Έκλεισα τα 79, δεν γυμνάζομαι απλά προσέχω τη διατροφή μου. Δεν τρώω γλυκά, τρώω πολλά φρούτα, δεν πίνω και δεν καπνίζω. Από τον ύπνο μου είμαι ευχαριστημένος, έξι ώρες μου είναι αρκετές» είπε στη συνέχεια για τον τρόπο ζωής του, ενώ αναφερόμενος στα παιδιά του δηλώνει περήφανος πατέρας. Μιλώντας για τη σύζυγό του, ο Πασχάλης επισημαίνει ότι τόσα χρόνια δίπλα του η αγαπημένη του Αλίκη έχει, πια, συνηθίσει τη ζωή του καλλιτέχνη.

«Η Αλίκη είναι τόσα πολλά χρόνια μαζί μου και έχει βιώσει τον τρόπο που ζει ένας καλλιτέχνης, αλλά και τις εκδηλώσεις θαυμασμού που δέχεται. Η κόρη μου είναι σπουδαία συνθέτης στο εξωτερικό, στη Γαλλία. Στο λύκειο έδωσε δύο φορές Πανελλήνιες για τη Νομική. Τη δεύτερη φορά μας έπιασε και μας είπε ότι δεν θέλει να γίνει δικηγόρος, αλλά μουσικός. Σπούδασε, πήρε τα πτυχία της και σήμερα είναι μουσικοσυνθέτης. Από μικρή ηλικία φαινόταν ότι έχει συνθετικό ταλέντο. Η κόρη μου είναι σε μια σχέση με ένα εξαιρετικό παιδί, είναι Γάλλος και ασχολείται με τη γραφιστική. Ο γιος μου είναι αρχιτέκτονας και είμαι πολύ περήφανος για τα παιδιά μου», ανέφερε, μεταξύ άλλων.

