Τροχαίο για τον Άλεκ Μπάλντουιν – Το όχημα που οδηγούσε έπεσε σε δέντρο (Video/Photos)

Σε τροχαίο ενεπλάκησαν ο Αλεκ Μπάλντουιν και ο αδερφός του, Στίβεν, στη Νέα Υόρκη, όταν το όχημά τους προσέκρουσε μετωπικά σε δέντρο.

Όπως εξήγησε ο ηθοποιός, η σύγκρουση συνέβη στην προσπάθειά του να αποφύγει ένα μεγάλο απορριμματοφόρο που τους έκοψε τον δρόμο.

Μέσα από ένα βίντεο στο Instagram, o Αλεκ Μπάλντουιν γνωστοποίησε ότι το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Δευτέρα (13/10) με τον ίδιο να οδηγεί το λευκό Range Rover της συζύγου του, Χιλάρια, στο οποίο βρισκόταν και ο αδερφός του Στίβεν, καθώς οι δυο τους κατευθύνονταν προς το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Χάμπτονς.

«Χτύπησα το αυτοκίνητο της γυναίκας μου και νιώθω άσχημα γι’ αυτό, αλλά όλα είναι καλά. Είμαι καλά, ο αδερφός μου είναι καλά. Χιλάρια, σε αγαπώ περισσότερο απ’ οτιδήποτε και είμαι πολύ περήφανος για σένα. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας» έγραψε στη λεζάντα.

«Ο Στίβεν είναι καλά και ευγνώμων που κανείς δεν τραυματίστηκε. Εκτιμά το ενδιαφέρον και μπορεί να επιβεβαιώσει ότι και οι δύο είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους» δήλωσε εκπρόσωπος του Στίβεν Μπάλντουιν στο TMZ.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε εν μέσω καταρρακτώδους βροχής, με φωτογραφίες να δείχνουν αστυνομικούς να εξετάζουν το σημείο του τροχαίου και τους δύο ηθοποιούς να στέκονται δίπλα στο κατεστραμμένο όχημα. Σε μία από τις εικόνες φαίνεται και το απορριμματοφόρο του οποίου η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι ο οδηγός της δεν ευθύνεται για τη σύγκρουση. Από τις εικόνες προκύπτει ότι η μπροστινή πλευρά του SUV έχει υποστεί μεγάλη ζημιά.

